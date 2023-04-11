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موائد رمضانية وكسوة العيد.. مساهمات جزائرية لمتضرري زلزال تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 11.04.2023 13:31
آخر تحديث في 11.04.2023 13:43
جمعيات جزائرية تنظم حملة لتنظيم إفطارات رمضانية وتوزيع كسوة العيد في إطار مساهمات إنسانية لدعم متضرري الزلزال في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا الأناضول جمعيات جزائرية تنظم حملة لتنظيم إفطارات رمضانية وتوزيع كسوة العيد في إطار مساهمات إنسانية لدعم متضرري الزلزال في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا (الأناضول)

شرعت جمعيات جزائرية، الاثنين، بتنظيم إفطارات رمضانية وتوزيع كسوة العيد، في إطار مساهمات إنسانية لدعم متضرري الزلزال في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

جاء ذلك في إطار حملة "الصداقة الجزائرية التركية التضامنية"، التي تنظمها عدة جمعيات.

وقال منسق الحملة عامر وهاب إن "تنفيذ الحملة سيكون على 3 محطات أساسية، أولها توزيع طرود غذائية في أحد مخيمات مدينة عثمانية، بالإضافة إلى تنظيم إفطارات، وتوزيع كسوة العيد".

وأضاف وهاب، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الحملة تأتي في إطار الدبلوماسية الشعبية لتعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين".

كما "ستعمل تنسيقية الجمعيات على مدى 3 أيام، على تنظيم إفطارات رمضانية، بالإضافة إلى توزيع كسوة العيد على الأيتام"، وفق المصدر نفسه.

والجمعيات التي تنظم الحملة هي، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، جمعية الأيادي البيضاء، منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، مركز العلاقات الجزائرية التركية، وهيئة الإغاثة الجزائرية.

وفي 6 فبراير / شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.

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