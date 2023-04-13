تجول العالم بالدراجات الهوائية.. عائلة فرنسية تحط الرحال في تركيا

وصل الفرنسي باسكال سيرفاس وعائلته إلى تركيا، في إطار جولتهم حول العالم بالدراجات الهوائية، إذ حط في "خان السلطان" للقوافل التجارية بولاية أقصراي، وسط تركيا.

سيرفاس (38) عاماً الذي يعمل كصانع للمنازل الخشبية في مدينة مرسيليا، قرر مع زوجته فاني دو قبل حوالي 5 شهور، الخروج في جولة حول العالم مع طفليهما بواسطة الدراجات الهوائية.

ومع تجاوزهما آلاف الكيلو مترات، وصلت العائلة الفرنسية إلى تركيا حيث زارت ولاية أنطاليا ومنطقة فتحية، قبل أن تنتقل إلى قصر القوافل "خان السلطان" التاريخي، والذي أدرجته اليونسكو في القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي عام 2014.

وقال سيرفاس، لوكالة الأناضول، إنه قرر التوقف عن عمله في صناعة المنازل الخشبية لمدة عام، والخروج في جولة عائلية حول العالم.

وأوضح أنه زار مع عائلته دولاً عديدة في أوروبا قبل الوصول إلى تركيا قبل 3 أسابيع، حيث زار منطقة فتحية أولاً، ومن ثم أنطاليا.

وأضاف أنهم في طريقهم نحو منطقة كبادوكيا، حيث توقفوا لزيارة "خان السلطان" التاريخي، معرباً عن بالغ إعجابه به.

وأردف أنه يرغب في زيارة بلدان أخرى مثل جورجيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وأرمينيا.