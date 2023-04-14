تحذيرات خبراء: القيلولة بعد إفطار رمضان يمكن أن تسبب ارتجاع المريء

حذر اختصاصي الطب الباطني وأمراض الجهاز الهضمي الدكتور محمد سعيد بوغداجي، من أن النوم مباشرة بعد الإفطار لمدة 15 دقيقة وحتى يوم كامل، قد يؤدي إلى مشاكل "ارتجاع المريء".

ويُعرَّف "الارتجاع الحمضي" بأنه ارتداد محتويات المعدة إلى المريء بسبب ارتخاء صمام مدخل المعدة، ويعاني منه حوالي 20% من السكان في تركيا، حيث تسبب هذه الحالة تهيجاً في المريء، بسبب ارتفاع منسوب الحمض والغذاء في المعدة وانتقال أجزاء منهما إلى المريء، ما يسبب إحساساً حارقاً في الصدر.

كما أن تناول الكثير من الطعام بسرعة كبيرة أثناء الإفطار بعد فترة جوع طويلة في رمضان، يمكن أن يتسبب أيضاً في هروب محتويات المعدة إلى القصبة الهوائية. لذلك يعدُّ الإفراط في تناول الطعام واستهلاك الأطعمة الدهنية والتوابل والأغذية المقلية على وجه الخصوص، من بين العوامل التي تؤدي إلى تفاقم حالة الارتجاع.

وقد أكد الطبيب بوغداجي أن "قيلولة قصيرة من 10 إلى 15 دقيقة بعد الإفطار مباشرةً، وهي عادة شائعة في رمضان، يمكن أن تسبب أيضاً حالة ارتجاع المريء".

وفي حديثه حول كيفية تجنب هذه المشكلة، أشار بوغداجي إلى أن للصيام العديد من الآثار الإيجابية على الصحة، وأن الدراسات العلمية التي أجريت في الخارج تشير إلى أن الصيام المتقطع يطيل عمر الإنسان، وأن الناس يمارسون الصيام المتقطع طواعية.

وفي إشارة إلى أن المرضى الصائمين الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يطلبون المشورة الطبية بشكل متكرر خلال شهر رمضان، أوضح أنهم في الغالب يواجهون شكاوى متعلقة بالتهاب المعدة، وأن الكثير من المرضى يجدون صعوبة في تحمل عملية الصيام بسبب حرقة المعدة والغثيان والغازات في معدتهم، مؤكداً أن الارتداد هو أحد الشكاوى المهمة التي يواجهونها خلال الشهر الفضيل.

وأضاف: "بالنسبة للمرضى الذين يعانون من شكاوى ارتجاع المريء، فمن المستحسن الاستعداد قبل شهر رمضان، ويمكن جعل هذه العملية مقبولة عن طريق تناول الأدوية في السحور وعند وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، ويمكن استخدام الأدوية التي تقلل حموضة المعدة. ومن الضروري تقليل الأطعمة الليفية خلال هذه الفترة لأنها تطلق المزيد من الأحماض، وهذا يسبب المزيد من الضرر".

وذكر الطبيب بوغداجي أن "الإفراط في تناول الطعام بعد فترة طويلة من الجوع يسبب النعاس"، مشيراً إلى أن الجلوس في مكان جيد الإضاءة بدلاً من بيئة معتمة يقلل من النعاس، وأن المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يجب عليهم بالتأكيد استشارة اختصاصي.