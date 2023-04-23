احتفى محرك البحث العالمي موقع "غوغل" الشهير، الأحد، بعيد الطفولة والسيادة الوطنية في تركيا، الذي يصادف اليوم 23 أبريل/ نيسان من كل عام.

احتفاء "غوغل" جاء عبر تغيير الشعار "Google Doodle" (خربشة غوغل) في محرك البحث على صفحته الرئيسية، واستبدال التصميم التقليدي بآخر يشير إلى هذه المناسبة التي تحييها تركيا اليوم.

كما أتاح "غوغل" في صفحته الرئيسية، إمكانية الاطلاع على معلومات مفصلة حول عيد الطفولة والسيادة الوطنية، عبر النقر على التصميم المذكور.

وتحتفل تركيا في 23 أبريل سنوياً، بـ"يوم الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة احتفالاً به.

يشار إلى أن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".