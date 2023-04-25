استعداداً لمهرجان "تكنوفيست 2023".. المقاتلة المسيرة "بيرقدار قيزيل إلما" تحط بمطار أتاتورك

هبطت المقاتلة المسيرة التركية "بيرقدار قيزيل إلما" في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، استعداداً للمشاركة في مهرجان "تكنوفيست 2023" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي ينطلق الخميس القادم.

وأفاد بيان لشركة "بايكار" المصنعة للمقاتلة المسيرة، أن "بيرقدار قيزيل إلما" أقلعت ظهر الثلاثاء، من مدرج مركز "أقنجي" التدريبي والبحثي في منطقة تشورلو بولاية تكيرداغ باتجاه مطار أتاتورك.

وأضاف البيان أن المقاتلة المسيرة هبطت بنجاح في مطار أتاتورك، بحلول الساعة 13.09 ظهر الثلاثاء.

وبهذا تكون "بيرقدار قيزيل إلما" قد هبطت لأول مرة خارج المدرج الذي خضعت فيه للتجارب والاختبارات، بحسب البيان.

هذا ورافقت المسيرة المسلحة "بيرقدار أقنجي" المقاتلة "بيرقدار قيزيل إلما" في طريقها إلى مطار أتاتورك.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان "تكنوفيست 2023" على أرض مطار أتاتورك، خلال الفترة بين 27 أبريل/ نيسان - 1 مايو/ أيار 2023.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.

ويمكن التسجيل المسبق لحضور فعاليات المهرجان للأفراد والمدارس من الموقع الرسمي لمهرجان "تكنوفيست 2023" عبر الرابط التالي: اضغط هناa>

