مسابقة للرماية التقليدية التركية في كوسوفو

أقيمت في بريشتينا، عاصمة كوسوفو، الثلاثاء، مسابقة للرماية التقليدية التركية، من قبل معهد يونس إمره الثقافي التركي.

ونظّمت المسابقة في قرية "شوشيتسا" غربي كوسوفو، والتي ينحدر منها الشاعر التركي، محمد عاكف أرصوي، مؤلف النشيد الوطني.

وشارك في مراسم انطلاق المسابقة، عبد الله قوطالميش، نائب رئيس معهد يونس إمره، ورمضان يلماز، منسق المعهد في كوسوفو، وعلي نيماناج، رئيس بلدية إستوغ التي تتبع لها قرية "شوشيتسا".

وقال قوطالميش، في كلمة له خلال المراسم، إن مثل هذه المسابقات تساهم في إكساب الشباب قدرات ممارسة الرماية التقليدية، مؤكداً على أهمية الروابط التاريخية والثقافية بين تركيا وكوسوفو.

وأعرب قوطالميش عن أمله في أن تساهم مثل هذه المسابقات في تعزيز الروابط القائمة بين شعبي البلدين.

وتخلل الفعالية مباريات في الرمي لمختلف الفئات العمرية، ليتم تكريم الفائزين بالكؤوس وشهادات مشاركة.