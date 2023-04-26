نسر مرصود بالأقمار الصناعية يعود لتركيا بعد قطعه مسافة 32 ألف كم في السنة

بعد تزويده بجهاز إرسال عبر الأقمار الصناعية، عاد نسر صغير يُدعى ميداس مؤخراً إلى نقطة انطلاقه الأولى في ولاية إسكي شهير وسط تركيا، قاطعاً مسافة 32 ألف كيلومتر، وحدود 9 دول خلال سنة واحدة.

وتم الإمساك بالنسر كجزء من "مشروع الحفاظ على النسر الصغير" الذي أجرته مديرية حديقة حيوان بلدية إسكي شهير وجمعية كوزي دوغا.

وتعود فصيلة ميداس إلى النسور المصرية Neophron percnopterus، وهو مدرج ضمن الأنواع المعرضة لخطر الانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وقد تم إطلاق سراحه في بيئته الطبيعية في 23 أبريل/نيسان 2022، بعد حلق ريش ظهره وتزويده بجهاز إرسال عبر الأقمار الصناعية.

وقضى النسر حوالي 5 أشهر حول إسكي شهير، وبدأ في الهجرة إلى الجنوب في سبتمبر/أيلول مع ميل الطقس للبرودة أكثر، حيث مر ميداس بالإسكندرونة في 17 سبتمبر/أيلول 2022، ثم عبر سوريا والأردن وإسرائيل ومصر.

وخلال رحلته إلى مصر مر بقناة السويس ووصل ليبيا ثم تشاد في 5 أيام. ودخل تشاد في 26 سبتمبر/أيلول، وبقي هناك حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني ثم انتقل إلى السودان.

وبعد رحلة استمرت 7 أيام، استقر ميداس في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، ثم عبر النسر الذي عاش في مناطق قريبة من المستوطنات في السودان خلال أشهر الشتاء، إلى جنوب السودان وجاب مناطق الاستيطان والسهوب في الولايات المحلية.

وبعد أن مكث هناك حوالي 5.5 شهر، بدأ ميداس رحلة عودته.

وعندما عبر ميداس الأردن والصحاري المصرية ووصل إلى قناة السويس، عاد إلى الطريق الذي هاجر منه ومر عبر نفس الأماكن تقريباً ودخل تركيا من الإسكندرونة في 3 أبريل/نيسان من هذا العام.

وأكمل ميداس الذي جاء إلى تركيا لقضاء الصيف، رحلة هجرته بالاستقرار في إسكي شهير، النقطة التي انطلق منها، بعد رحلة استغرقت 3 أيام.

وخلال هذه الرحلة، حلق ميداس بأعلى ارتفاع له بلغ 7.436 متراً أثناء مروره بين ولايتي مرسين وأضنة. وسُجلت أسرع رحلة لميداس بحوالي 126 كم/ ساعة. هذا وقد غطى النسر أطول مسافة طيران بدون توقف بين تركيا وسوريا بـ 117 كيلومتراً.