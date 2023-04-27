طلاب أتراك في إنكلترا يقيمون بازاراً ريعه لضحايا الزلزال

نظم اتحاد الطلاب الأتراك بازاراً خيرياً في جامعة وارويك في كوفنتري بإنكلترا، لجمع الأموال لضحايا زلزال 6 فبراير/ شباط الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقال مصطفى غوكخان غونيش، الطالب التركي بجامعة وارويك في كوفنتري بإنكلترا، والذي يشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب، إنهم "جمعوا ما يقرب من 409 ألف ليرة تركية وتبرعوا بها لضحايا الكارثة".

وأضاف غونيش: "توافد المئات من الطلاب والمواطنين المحليين على البازار لشراء المواد الغذائية التركية التي أعدها الطلاب".

وأعرب عن امتنانه للناس قائلاً: "لقد قمنا بتحويل الأموال التي تم جمعها إلى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، و جمعية "AHBAP" المحلية غير الربحية، و منظمة "Ihtiyaç Haritası" غير الربحية، لتلبية احتياجات ضحايا الزلزال".

وختم بالقول: "قد لا نكون قادرين على دعم إخواننا عن قرب ومع ذلك، لا يزال لدينا القدرة والقوة للعمل معاً وجمع أموال التبرعات وإرسالها لهم".