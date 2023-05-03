سفينة "تي سي جي أناضول" الحربية ترسو في إزمير

استقبل ميناء "ألسنجاق" بولاية إزمير غربي تركيا، سفينة "TCG ANADOLU" (تي سي جي أناضول) الحربية محلية الصنع والأكبر لدى القوات البحرية.

وقال مراسل الأناضول إن السفينة دخلت "خليج إزمير" صباح الأربعاء، برفقة سفينة عسكرية أخرى، ثم رست في ميناء "ألسنجاق" بإشراف القاطرات البحرية.

وأشار إلى أن السفينة ستستقبل المواطنين الراغبين في زيارتها بعد إحاطة صحفية ظهر الأربعاء.

ويبلغ طول السفينة 231 متراً وعرضها 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 طائرة مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقما قوامه 1223 فرداً.

يشار إلى أن سفينة "تي سي جي أناضول" غادرت ميناء سراي بورنو في إسطنبول، في 23 أبريل / نيسان الماضي، بعد أسبوع على إتاحة زيارتها للمواطنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في مراسم تسليم حاملة الطائرات السفينة "تي سي جي الأناضول" إلى قيادة القوات البحرية التركية، في 11 أبريل الماضي.

وأكد أردوغان، أن حكومته ترغب في تصنيع النسخة المطورة من سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG ANADOLU) الحربية محلية الصنع.