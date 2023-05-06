مركز تركي يعتني بالدببة بعد سباتها الشتوي

تلقى عشرات الدببة، بعد استيقاظها من سباتها الشتوي، رعاية خاصة في مركز "جلال أجار" لإنقاذ وإعادة تأهيل الحيوانات البرية في قضاء "قراجة باي" بولاية بورصة شمال غربي تركيا.

ويتم تقديم الرعاية لـ 71 من الدببة التي تم جلبها من أنحاء تركيا، ولا يمكنها أن تعيش مجدداً في الطبيعة.

ويحرص موظفو المركز على تقديم أطعمة خاصة عالية البروتين للدببة التي خرجت من السبات الشتوي.

كما يقدمون لها الفواكه والخضروات مثل التفاح والسفرجل والإجاص والجزر والخيار، إضافة إلى لحوم الدجاج والأسماك.

وقال مسؤول المركز عزيز جان سزر إن الدببة تلبي احتياجاتها من الطاقة والمياه ببعض الدهون التي تخزنها في أجسامها أثناء السبات.

وأشار جان سزر، في حديث لوكالة الأناضول، إلى أن الدببة بعد السبات لعدة أشهر تكون جائعة ونهمة ونشطة.

وأضاف: "لقد قمنا بزيادة كمية وأنواع الأطعمة التي نقدمها للدببة لتلبية احتياجاتها المتزايدة من السعرات الحرارية والبروتينات".

وأشار موظف مركز الرعاية إلى أنهم يقومون أيضا بتحضير خبز بالفستق والدبس والفواكه من أجل الدببة.

وتأسس المركز الممتد على مساحة 10 هكتارات عام 1996، من قبل وزارة الزراعة والغابات، في إطار "مشروع الحرية للدببة" بهدف الاعتناء بالدببة التي تم انقاذها بعد أن كان يتم استخدامها لتقديم عروض في الشوارع.