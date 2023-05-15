وسوم عن الانتخابات التركية تتصدر "الترند" العربي على تويتر

تصدرت وسوم عن الانتخابات التركية، الاثنين، صدارة "ترند" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عربياً لليوم الثاني، في اهتمام واسع ومستمر بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس الأحد، ولاقت اهتمام إعلامي عربي واسع أيضاً.

جاء ذلك وفق رصد أجرته وكالة الأناضول لعدد من الدول العربية، غداة إجراء الانتخابات التي حقق خلالها "تحالف الجمهور" بقيادة حزب العدالة والتنمية أغلبية برلمانية، فيما تأجل الحسم في التنافس الرئاسي إلى جولة ثانية تجري في 28 مايو/ أيار المقبل، بحسب النتائج الأولية.

وفي الإمارات، تصدر وسم "الرئيس أردوغان" ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 215 ألفاً، ولا تزال التغريدات فيه مستمرة، بينما حل وسم "الانتخابات التركية" الثاني.

وفي مصر، تصدر وسم "الرئيس أردوغان"، المرتبة الأولى في ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وتلاها وسم "الانتخابات التركية" بالمرتبة الثانية، بأكثر من 213 ألف تغريدة للأول و80 ألفا للثاني، حتى الساعة 10:39 (ت.غ) ولا يزال التغريد مستمراً تحت وسميهما.

وفي قطر، تصدر وسم "أردوغان" المرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولا بتويتر، وحل وسم "الانتخابات التركية" بالمرتبة الثانية.

أما في المغرب، فحل وسم "أردوغان" بالمرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً بتويتر بأكثر من 216 ألف تغريدة، كما أضحى وسم "أردوغان" بالمرتبة الأولى بترتيب الوسم الأكثر تداولاً في تويتر بالأردن، حتى ظهر الاثنين، ولا يزال التصدر مستمراً.

وفي البحرين، تصدر وسم "أردوغان" أيضاً الأول في ترتيب الوسوم الأكثر تداولاً بتويتر، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 214 ألفاً ولا تزال التغريد فيه مستمراً، بينما تصدر ذات الوسم بالعراق، وكان الترند الأول سياسياً بتغريدات تجاوزت 215 ألفاً ولا يزال التغريد مستمراً.

وفي اليمن الذي تشهد أزمات وصراعات مسلحة منذ زمن، اهتم قطاع كبير بـ"الانتخابات التركية"، وجاء وسم يحمل اسم الاقتراع ذاته، في المرتبة الثانية.