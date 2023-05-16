بدء موسم جني الفراولة في هطاي جنوبي تركيا

بدأ موسم جني ثمار الفراولة التي تعرف بـ"الفريز"، في منطقة "يايلاداغ" التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا.

ويتوجه المزارعون في ساعات الصباح الباكر إلى بساتين الفراولة ويباشرون بقطف ثمار الفراولة الناضجة، تمهيداً لتصدير المحصول إلى الخارج.

وأوضح رئيس غرفة زراعة منطقة يايلاداغ التابعة لهطاي محمد أي بالّي أن مساحة الأراضي المزروعة بالفراولة تزداد سنوياً في المنطقة.

وقال بالّي، في تصريح لوكالة الأناضول، إن مساحة الأراضي المزروعة بالفراولة في يايلاداغ، تبلغ حوالي 5 آلاف دونم.

وتابع: "شهدنا ظروف مناخية جيدة، ولدينا زيادة بنسبة 50 بالمئة في الغلة مقارنة بالعام الماضي"، مبيناً أن إنتاج الدونم الواحد من ثمار الفراولة خلال الموسم الحالي يبلغ قرابة 3 أطنان.

واختتم بالقول: "نتوقع جني 18 ألف طناً من الفراولة وسيتم تصدير 70 بالمئة منها إلى روسيا ورومانيا والباقي إلى السوق الداخلي".