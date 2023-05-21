يعد مشروب الشعوب التركية.. مهرجان لـ "القميز" في أنقرة

أقيم الأحد، مهرجان "القميز" في العاصمة التركية أنقرة بالتعاون مع السفارة الكازاخية.

والقميز هو حليب الفرس المخمر، ويعد مشروباً تقليدياً لدى الشعوب التركية في آسيا الوسطى.

وجرى تنظيم المهرجان من قبل المنظمة الدولية للثقافة التركية "توركصوي" بالتعاون مع سفارة كازاخستان ووزارة الثقافة والرياضة الكازاخية.

وأعرب أمين عام المنظمة سلطان رايف، في كلمة له، عن سعادته بإقامة المهرجان بنسخته الأولى في أنقرة، للتعريف بالمشروب التقليدي المشترك للعالم التركي.

بدوره أكد السفير الكازاخي لدى أنقرة، يركابولان صابييف على أن "القميز" يمثل جزءاً هاماً من الثقافة التركية.

وتم خلال المهرجان التعريف بالمأكولات التقليدية والفنون اليدوية الكازاخية وتخللته عروض موسيقية وراقصة، كما جرى تقديم القميز لكافة المشاركين.