نجاح إطلاق أول رحلة لرواد فضاء سعوديين

أعلنت الرياض، ليل الأحد- الاثنين، نجاح إطلاق أول رحلة رواد فضاء سعوديين بتاريخ المملكة، والتي تتجه إلى المحطة الدولية للفضاء.

وبثت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية وقائع الانطلاق، عبر حسابها في"تويتر"، مفيدة بـ"نجاح عملية انفصال الصاروخ الذي كان بداخله رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي في المسار المحدد له".

وأكدت "انطلاق رائدي الفضاء السعوديين إلى الفضاء"، في مهمّة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأميركيّة الأحد إلى محطّة الفضاء الدوليّة.

وانطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقلّ ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركيّة.

ويضمّ الطاقم أيضاً بيغي ويتسن رائدة الفضاء السابقة في وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، التي توجهت إلى المحطة الدولية ثلاث مرات من قبل وستتولى قيادة المهمة، ورجل الأعمال الأميركي جون شوفنر الذي سيقود المركبة.

وسيمضي هذا الطاقم عشرة أيام على متن محطة الفضاء الدولية، التي يتوقع أن يصل إليها الاثنين حوالى الساعة 13,30 بتوقيت غرينتش.

وتستهدف الرحلة التي انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية "الإسهام في الأبحاث العلمية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء"، وفق بيان الهيئة.

أول رائدة فضاء عربية

وحققت السعودية ريانة برناوي بذلك حلم المملكة، لتحلق كأول عربية مسلمة تطير للفضاء، لإجراء أبحاث رفقة مواطنها على القرني.

وبذلك تدخل المرأة السعودية مرحلة جديدة في عهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في دعم المرأة في مختلف المجالات، بعد أن كانت لعقود تمنع من قيادة السيارة.

ووفق سيرة ذاتية أوردتها "الهيئة السعودية للفضاء"، فإن برناوي (33 عاماً) "أخصائية أبحاث مختبرات، وتعد أول رائدة فضاء تمثل السعودية، وهي أحد رواد الفضاء ضمن طاقم الرحلة لمحطة الفضاء الدولية (ISS)".

وتتمتع برناوي وفق المصدر ذاته "بخبرة تزيد عن 9 سنوات في برامج إعادة هندسة الخلايا الجذعية والأنسجة، وطوال حياتها المهنية عملت على تحسين بروتوكولات البحث، واستكشاف العديد من التقنيات، وإدارة العديد من مشاريع أبحاث سرطان الثدي".

ونشرت برناوي، "العديد من المنشورات في نفس المجال. ومكّنتها جدارتها في الأبحاث والمختبرات نحو الاستعداد لأداء مهمتها في الرحلة القادمة القائمة على أداء التجارب العلمية بكفاءة عالية".

ومن خلال مشاركتها في مهمة المحطة الدولية التي بدأت الأحد"، تصبح أول رائدة فضاء سعودية.

وسيرافقها زميلها رائد الفضاء علي القرني، مما يجعل المملكة العربية السعودية واحدة من الدول القليلة التي ترسل رائدي فضاء من نفس الجنسية في مهمة فضائية"، بحسب الهيئة السعودية للفضاء.

وعن الجانب الأكاديمي لبرناوي، فهي حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الفيصل السعودية ودرجة البكالوريوس في علم الإنجاب والهندسة الوراثية وتطوير الأنسجة من جامعة أوتاجو".

وقادها شغفها بالتجارب والبحث العلمي نحو "التقدم لبرنامج رواد الفضاء السعودي كرائدة فضاء، لإجراء المزيد من الأبحاث في بيئة انعدام الجاذبية لخدمة الوطن والإنسانية"، وفق المصدر ذاته.



حلم يتحقق وسر قرطي الذهب

وفي مؤتمر صحفي بتاريخ 17 مايو/ أيار الجاري، قالت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي: " إننا نؤمن بأنه لا حدود للعلم، وننطلق من هذا المبدأ في رحلتنا لمحطة الفضاء الدولية، لنبحث ونستكشف ونشارك في بناء مستقبل مشرق للبشرية، ونحمل على عاتقنا آمال الوطن وطموحاته الكبيرة".

وأضافت برناوي:"أعمل على مدى 10 سنوات في مجالات البحوث العلمية والطبية، وفخورة أنني أمثل المملكة العربية السعودية كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة".

وفي إجابتها عما ستأخذه معها إلى الفضاء، أجابت ريانة "إنني فخورة بأن تصحبني كل أحلام النساء السعوديات والعرب إلى الفضاء، وأنا هنا بسبب دعم القيادة الرشيدة بالمملكة، وأشعر بسعادة غامرة كلما تذكرت أني ذاهبة إلى الفضاء، لأنه حلم يتحقق".

وأضافت أنه عندما علمَت جدتي بأني ذاهبة إلى الفضاء أهدتني تذكاراً عبارة عن قرطين عمرهما يتجاوز 60 عاماً.





إنجاز وفرحة لا توصف

وعقب نجاح وصول ريانة برناوي للفضاء، أفاد شقيقها مؤيد بأن "هذا الإنجاز يعكس ما وصلت إليه المملكة من تقدم وتطور، وطموحات الجيل الواعد الذي تحفزه الرؤية بجهود وليِّ العهد الأمير محمد بن سلمام الملهم الأول لهم"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأضافت ريلام، شقيقة ريانة، أن "شعور الفخر يملأ أسرتها، وأن الحماس يطغى على أي شيء آخر".

وثمة اهتمام متزايد باستكشاف الفضاء من جانب دول خليجية أخرى، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2022 انطلق المستكشف الفضائي الإماراتي "راشد" نحو القمر، وحالياً يقوم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بأول مهمة فضائية طويلة المدى في العالم العربي.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للفضاء، أطلقت في سبتمبر/ أيلول 2022، برنامج المملكة لرواد الفضاء من أجل أهداف بينها: "تأهيل كوادر سعودية لخوض رحلات فضائية طويلة وقصيرة المدى، والمشاركة في التجارب العلمية والأبحاث الدولية والمهام المستقبلية المتعلقة بالفضاء".

وتعمل وكالة ناسا بشكل دوري بتحديث جداول الإطلاق للمهمات المأهولة وغير المأهولة وتحديد أولوياتها بناء على الجاهزية، والأهمية، وعدد رواد الفضاء في المحطة الفضائية خلال كل إقامة.