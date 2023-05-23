عزز خصوبة حديقتك باستخدام بقايا القهوة كسماد عضوي

لا يمكن لجميع النباتات الاستفادة من القهوة المطحونة كسماد، ولكن الميزة الأكثر أهمية لبعض الأنواع التي من الممكن أن تستفيد منها، هي سهولة الحصول على هذا المعزز العضوي وذلك من خلال الاحتفاظ ببقايا القهوة بعد تناول الفنجان اليومي منها.

ويفضل قبل إعطائها للنباتات، أن تُنشر القهوة الرطبة في وعاء مسطح لتجف، وفقاً لخبراء من أكاديمية حدائق بافاريا، حيث ينصح برش طبقة رقيقة فقط على التربة.

ولكن لا بد من توخي الحذر فالقهوة المطحونة ليست سماداً مناسباً دائما بسبب تأثيرها الحمضي قليلا ، وهي تحتوي على 2% فقط من النيتروجين الذي يعدّ مادة مغذية تُعطى غالباً للنباتات التي يتطلب نموها أسمدة.

لذلك، يقول الخبراء إن القهوة المطحونة رائعة في التربة التي تحتوي على نسبة عالية من الجير أو الجبس، أو قيمة عالية من الرقم الهيدروجيني الذي يُحدد بإرسال عينة من تربة الحديقة إلى المختبر.

ويجب التأكد من وضع جرعات صغيرة من القهوة على المناطق الأصغر وإلا يمكن أن يزيد محتوى التربة من الفوسفور والبوتاس أكثر من اللازم، إلى جانب الأسمدة العضوية الأخرى.

وعلاوة على ذلك، لا ينبغي إعطاء دفعة الكافيين إلا للنباتات التي تفضل التربة الحمضية، مثل نباتات الحمضيات والتوت والبقوليات.

أما في الشتاء، فيمكن إضافة طبقة رقيقة من القهوة المطحونة مباشرة إلى أحواض الزهور الفارغة أو العشب أو المناطق المفتوحة حول الأشجار والشجيرات بحسب توصية أكاديمية الحدائق.

وبدلاً من رمي بقايا القهوة في المجاري، يمكن التخلص من القهوة المطحونة في السماد بخلط المسحوق المجفف بتربة الأصيص أو الحدائق المنزلية.