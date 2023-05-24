"واتساب" يوفر ميزة تحرير الرسائل

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق "واتساب" على الهواتف المحمولة، أن يقوموا بتصحيح الأخطاء الإملائية أوتلك التي تسبب بها التصحيح التلقائي وتعديل نصوص الرسائل، وذلك لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسال الرسالة.

وأعلن تطبيق الدردشة الشهير في منشور له أنه يمكن للمستخدمين تصحيح الأخطاء الإملائية أو إضافة المزيد من التفاصيل أو تغيير ما أرسلوه إلى الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل من خلال الميزة الجديدة، التي ستصل لكل من يقوم بتحديث التطبيق.

وجاء في تدوينة التطبيق المنشورة يوم الاثنين: "في اللحظات التي ترتكب فيها خطأ أو تغير رأيك ببساطة، أصبح بإمكانك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب".

وبدأت القدرة على تحرير الرسائل في الظهور للأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث ستكون هذه الميزة متاحةً لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة، وفقاً للشركة المملوكة لشركة Meta الأم لفيسبوك.

وأوضح المنشور كيفية إصلاح نص ما، من خلال "الضغط مع الاستمرار" على الرسالة المرسلة، و من ثم اختيار "تعديل" من "النقاط الثلاثة التي تظهر أعلى الشاشة، وبعد التغييرات سيتم عرض "تم التعديل"، لكن أولئك الذين يتلقون الرسالة لن يتمكنوا من رؤية سجل التعديل.

وكما فعلت منصة تويتر بميزة "الاشتراك الأزرق" فقط، سيكون للنصوص المحررة إشعار يفيد بأنه "تم تحرير الرسالة"، دون أن تكون هناك طريقة لرؤية الإصدارات السابقة من الرسالة المحررة، على عكس تويتر.

ولن تكون الميزة صالحة إلا لمدة 15 دقيقة بعد إرسال رسالة، خلافاً لتويتر الذي يسمح لمشتركيه بنصف ساعة لتعديل التغريدات، وبعد ذلك لن تكون هناك طريقة لمراجعة الرسالة، ولكن لا يزال من الممكن حذفها باستخدام إشعار "تم حذف هذه الرسالة" في مكانه.

وكانت شركة "آبل" قد كشفت العام الماضي، عن القدرة على تحرير وإلغاء إرسال الرسائل بين أجهزة آيفون، وقالت الشركة "إن المتلقين للرسالة يرون أنه لم يتم إرسالها ولا يعلمون عن تاريخ تعديلها".