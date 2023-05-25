منذ14 عاماً.. حديقة بورصة تحتضن حيوانات "الليمور حلقي الذيل"

زاد عدد حيوانات "الليمور حلقي الذيل" التي تحضتنها حديقة الحيوانات بولاية بورصة التركية منذ 14 عاماً، وارتفع من 9 إلى 48 في الفترة المذكورة.

وأنشأت بلدية الولاية حديقة الحيوانات عام 1998 على مساحة 206 آلاف متر مربع في منطقة "عثمان غازي"، ويزورها سنوياً آلاف السياح المحليين والأجانب.

وتأوي الحديقة قرابة 1100 جيوان من 138 نوعاً، تم جلب قسما منها من مناطق كثيرة من العالم، وتزداد أعدادها سنويا.

وفي عام 2009 جلبت إدارة الحديقة المذكورة 9 من حيوانات "الليمور حلقي الذيل" التي تعتبر جزيرة مدغشقر موطنها الأصلي، وتكاثرت خلال السنوات الـ 14 حتى بلغ أعدادها 48.

وأوضح مربي حيوانات الليمور خليل إبراهيم بيرم، الخميس، أن حيوانات الليمور، تضع صغارها في فصل الربيع من كل عام.

وأشار بيرم، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن حيوانات الليمور لطيفة جداً، وأنها من أكثر الفصائل التي تجذب انتباه الزائرين.

وبين أن الحديقة تستضيف حاليا 48 من حيوانات الليمور، بينها 10 صغار.