لبؤة تنجب 4 أشبال في حديقة حيوانات غازي عنتاب

احتفلت حديقة حيوانات غازي عنتاب، جنوبي تركيا، بولادة لبؤة 4 أشبال.

واللبوة هدية من الرئيس السوداني السابق عمر البشير للرئيس رجب طيب أردوغان، مع 4 أسود، وقبل شهر ونصف أنجبت اللبؤة "سلطان" 4 أشبال.

وتحظى أشبال اللبؤة "سلطان" والأسد "سودان" باهتمام كبير في حديقة بلدية غازي عنتاب، التي تولت الاعتناء بالأسود المهداة للرئيس أردوغان.

وجرى التعريف بالصغار الأربعة للصحفيين والزوار في حفل أقيم الثلاثاء بالحديقة بمشاركة رئيسة بلدية المدينة فاطمة شاهين.

وقالت شاهين إنهم يهتمون بالأسود وصغارها في الحديقة على أحسن ما يكون.

ولفتت إلى أن الصغار ذكران وأنثيان وسيتم اختيار أسماء لها من خلال استطلاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس دائرة حماية الحياة البرية في بلدية غازي عنتاب، جلال أوز سويلر، إن اللبؤات ينجبن في الأحوال العادية صغيرا واحدا أو صغيرين.

وأوضح أنهم للمرة الأولى يشهدون ولادة 4 أشبال دفعة واحدة، الأمر الذي أسعدهم للغاية.