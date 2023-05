تحيي فرقة " كاديبوستاني" السويسرية، حفلاً موسيقياً يوم 9 يونيو/ حزيران المقبل في إسطنبول، بمناسبة استضافة المدينة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

ومن المقرر أن يقام الحفل في ميدان "يني قابي"، حيث من المنتظر أن تقدم الفرقة ألبومها الجديد باسم "Play This at My Funerals" للحضور.

يذكر أن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ستجمع بين مانشستر سيتي الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي، وتقام على أرضية ملعب أتاتورك في إسطنبول يوم العاشر من يونيو/ حزيران المقبل.