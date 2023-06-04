السجن لثلاث سنوات على سيرتاتش طاشديلين مؤسس تطبيق العرافة "فالدين''

رفعت دعوى قضائية ضد "سيرتاتش طاشديلين"، وهو مؤسس تطبيق العرافة "Faladdin"، على أساس "الاسم المسروق"، وسيحاكم لمدة 3 سنوات في السجن.

تسجيل العلامة التجارية في منصة "VISION ART"

ورفع معرض الفنون "VISION ART" دعوى قضائية ضد سيرتاتش على أساس "استخدام علامة تجارية واسم مزيف".

وقرر مكتب المدعي العام، الذي بدأ التحقيق، أن العلامة التجارية "Vision" (الرؤية) المسجلة للمعرض الفني قد انتهكت من قبل سيرتاتش، باستخدامها كـ Vision" ، "Vision Art" "Vision Art Initiative" "Vision Technology" ، "thepeopleofvision".

قدم نفسه باعتباره "المدير التنفيذي لـ "Vision"

ويُزعم المعرض الفني أيضاً أن سيرتاتش قد وصف معرض "Vision Art " في بعض منشوراته وقدم نفسه كمدير تنفيذي له في اللقاءات الفنية، وقد أضيف هذا الدليل إلى ملف الادعاء.

وأخذت المحكمة إفادة سيرتاش تاشديلين، بعد أن ذكر الخبراء أن هذا الاستخدام كان جريمة، وتم وضع لائحة اتهام من قبل مكتب المدعي العام، ورفعت دعوى قضائية ضد سيرتاتش في المحكمة الجنائية الابتدائية مع طلب بالسجن لمدة 3 سنوات.

لن أغيره حتى الموت

وزُعم أن سيرتاتش طاشديلين اعتلى المنصة في حفل ليلة رأس السنة الجديدة وقال للجمهور "لن أغير اسم Vision حتى الموت"، وأنه تحدى المحاكم من خلال نشر تلك الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تهديد صاحب المعرض الفني.

من هو سيرتاتش طاشديلين؟

هو رجل أعمال تركي، ويُعرف طاشديلين أيضاً باسم اختصاصي الاستثمار و"الموديل"، وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركتي "Binnaz Abla" و "Faladdin"، والتي تعد من بين التطبيقات الأكثر استخداماً والمشهورة في تركيا.