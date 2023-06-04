الطبيعة تتزين بأكاليل الأزهار البرية في قارص التركية

زينت الأزهار البرية المراعي والغابات في قضاء صاري قاميش بولاية قارص شرقي تركيا ورسمت مناظر بديعة وكأنها "أكاليل عرائس"، ما يجذب عشاق الطبيعة والتصوير.

وترسم الازهار مثل البابونج والخشخاش المنثور وغيرها لوحات خلابة تجذب عشاق الطبيعة والتصوير في الربيع.

وقال المصور حسن جلاد، إن الطبيعة في صاري قاميش تتميز بجمال مختلف في كل فصل.

وأضاف، في حديث لوكالة الأناضول أن التصوير في الطبيعة المزركشة بالأزهار أمر ممتع للغاية.

وأوضح أنه جاء إلى منطقة مسجيتلي في صاري قاميش رفقة عدد من المصورين، حيث يمكن التقاط أروع الصور للحقول المزينة بالخشخاش المنثور.

ولفت إلى أنه يمكن رؤية أجمل درجات اللونين الأخضر والأحمر في هذا المكان داعياً عشاق الطبيعة والتصوير لزيارة المنطقة.