"طاش بابا".. تمثال أثري فريد في تركيا

يستعد "متحف أضروم" شرقي تركيا لعرض تمثال "طاش بابا" الحجري الذي يعود تاريخه لنحو ألفين و500 عام.

وعُثر على التمثال قبل 3 أعوام في ريف ولاية أضروم، ووضعته الجهات المعنية تحت الحماية.

وبعد فحصه من قبل علماء الآثار والأكاديميين المختصين تبين أن التمثال هو أحد نماذج التماثيل المعروفة باسم "طاش بابا" التي كانت تصنع في الماضي من أجل كبار رجال الدولة المتوفين في آسيا الوسطى.

ويبلغ طول التمثال متراً و23 سم وعرضه 47 سم ويجسد شخصا يحمل بيده كأسا وعلى خصره 4 أحزمة.

وتم الانتهاء من ترميم التمثال وجرى وضعه في المكان المخصص لعرضه في متحف أرضروم الجديد، الذي سيفتتح قريباً.

وقال مدير المتحف حسن غنتش، إن تماثيل "طاش بابا" هي في الواقع شواهد قبور كبار رجال الدولة لدى الشعوب التركية لا سيما في آسيا الوسطى قبل الإسلام.

وأوضح غنتش، في حديث لوكالة الأناضول، أنه كلما زاد عدد الأحزمة كان ذلك مؤشراً على علو مكانة الشخص المتوفي في المجتمع.

ونوه مدير المتحف أن التمثال يعد فريداً من نوعه في تركيا.

وأضاف "كما هو معروف، ينتشر العرق التركي من آسيا الوسطى إلى تركيا، بالطبع هناك نماذج مختلفة من هذه التماثيل في آسيا الوسطى، لكن النموذج الوحيد المعروف في بلدنا موجود في متحفنا".