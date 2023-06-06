مهرجان أطباق تقليدية للشعوب التركية في قرغيزيا

أقامت المنظمة الدولية للثقافة التركية "توركصوي" في قرغيزيا، الاثنين، مهرجاناً للأطباق التقليدية الخاصة بالشعوب التركية.

وحمل المهرجان اسم "سوبارا الأول: مهرجان إتنو للمطبخ التقليدي للشعوب التركية"، الذي أقامته المنظمة بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والرياضة والشباب القرغيزية، واستضافه مجمع "سوبارا إتنو" الواقع في منطقة جبال "طانري" (تيان شان).

وشارك في المهرجان طهاة من قرغيزيا وتركيا وأذربيجان وأوزبكستان وشمال مقدونيا والمجر وكازاخستان.

وقامت لجنة تحكيم بإجراء جولة في أجنحة الدول المشاركة، وتذوق أعضاؤها الأطباق المعدة من قبل الطهاة، وتلقوا معلومات حول تاريخها.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المهرجان، قال الأمين العام للمنظمة الدولية للثقافة التركية، سلطان راييف، إنهم يهدفون لإحياء المأكولات التقليدية المنسية في العالم التركي.

وأشار إلى أن اسم "سوبارا" (سفرة الطعام)، تقرر إطلاقه اسما للمهرجان لشيوع استخدامه بنفس المعنى لدى معظم الشعوب التركية.

وأعرب سراج الدين غوربوز، عضو الهيئة التدريسية في قسم فنون الطبخ بكلية السياحة في جامعة حاجي بايرام ولي بالعاصمة التركية أنقرة، عن سعادته بالمشاركة.

وأضاف غوربوز، المشارك في المهرجان ممثلا عن تركيا: "حاولنا جاهدين إعداد أطعمة منسية في جغرافيا الأناضول".

وفي ختام المهرجان الذي حظي بمشاركة واسعة تم توزيع هدايا متنوعة للطهاة.

ومن المقرر أن تعقد النسخة القادمة من المهرجان العام المقبل في أوزبكستان.