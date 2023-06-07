3.5 مليون طالب تركي يستعدون لامتحان القبول بالجامعة

يستعد ملايين الطلاب في جميع أنحاء تركيا لامتحان مؤسسات التعليم العالي في الفترة من 17 إلى 18 يونيو/حزيران، وقد تم تعديله هذا العام مع زيادة حصة الطلاب المتأثرين بزلازل أوائل فبراير/شباط التي ضربت جنوب شرق البلاد.

وتم تسجيل ما يقرب من 3.5 مليون طالب في 81 ولاية إضافةً إلى جمهورية شمال قبرص التركية لتقديم الامتحان، الذي سيعقد في 3 جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع على مرحلتين.

وستعقد الجلسة الأولى من الامتحان في اختبار الكفاءة الأساسي والتي تستمر لمدة 165 دقيقة، يوم السبت، فيما تعقد الجلسة الثانية في اختبارات الكفاءة التخصصية صباح يوم الأحد، في حين يخوض الطلاب اختبار اللغة الأجنبية بعد ظهر يوم الأحد.

ومن المقرر أن يقوم ما يقرب من مليون شخص بالإشراف على عمليات الامتحان.

وكان مجلس التعليم العالي قد قدم بعد الزلازل الكارثية التي أثرت على حياة الملايين في المنطقة الجنوبية الشرقية، تطبيقاً خاصاً للطلاب في المحافظات المتضررة من الكارثة، يحصلون بموجبه على حصة إضافية بلغت نسبتها 25% من أجل الالتحاق بالجامعات المحلية.

وسيستفيد الطلاب من هذا الإجراء في الولايات التي تم منحها حالة طوارئ خاصة يرمز لها بالأحرف الأولى OHAL ، في أعقاب زلزال 6 فبراير/شباط بالإضافة إلى منطقة غورون في ولاية سيواس.

هذا وقد خصصت هيئة مؤسسات التعليم العالي حصة منفصلة للنساء اللواتي يبلغن من العمر 34 عاماً أو أكثر كجزء من اللائحة الجديدة التي يرجع تاريخها إلى 1 يناير/كانون الثاني 2023. ويمكن للنساء اللواتي لم يتخرجن من أي برنامج جامعي سابقاً الاستفادة من هذا الحق. أما اللواتي تخرجن سابقاً من برنامج درجة الزمالة فيمكنهن فقط اختيار الحصص المخصصة لبرامج البكالوريوس.