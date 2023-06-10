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انطلاق موسم حصاد الورد في "عاصمة الورود" التركية

وكالة الأناضول للأنباء
إسبارطة
نشر في 10.06.2023 15:49
تغطي ولاية إسبارطة الواقعة جنوب غربي تركيا 80 بالمئة من إنتاج زيت الورد في تركيا و60 بالمئة من إنتاج زيت الورد في العالم صورة : الأناضول تغطي ولاية إسبارطة الواقعة جنوب غربي تركيا 80 بالمئة من إنتاج زيت الورد في تركيا و60 بالمئة من إنتاج زيت الورد في العالم (صورة : الأناضول)

انطلق موسم حصاد الورد في ولاية إسبارطة جنوب غربي تركيا، المعروفة بعاصمة الورود والتي تنتج 60 بالمئة من زيت الورد في العالم.

وتبلغ المساحة المزروعة بالورد حالياً في إسبارطة التي توصف بـ"الوطن الأم للورد" 35 ألف دونم، بحسب وكالة الأناضول.

وتغطي إسبارطة 80 بالمئة من إنتاج زيت الورد في تركيا و60 بالمئة من إنتاج زيت الورد في العالم.

وتتوجه النساء العاملات إلى حقول الورود مع بزوغ أشعة الشمس الأولى دون اكتراث للمطر أحيانًا، وللحرارة المرتفعة في أحيان أخرى، لقطف المحاصيل.

وأوضحت صباحت صويلو المقيمة في منطقة "ساف"، أنها تعمل في قطاف الورود منذ 10 أعوام وأنها تحب عملها.

وأعربت صويلو عن سعادتها بالعمل في حدائق الورود، قائلة: "حقول الورود لها بيئة مختلفة والعمل فيها صعب، لكنه ليس متعبًا. هنا أخفف من التوتر وأشعر بالراحة وأكسب النقود".

وتشكل النساء 90 بالمائة من العاملين في قطاف الورود، وتجمع العاملة ما بين 20 إلى 30 كيلوغراماً من الورد يومياً.

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