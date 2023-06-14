إسرائيلية تعثر على تمثال قديم لآلهة مصرية

ذكرت وسائل إعلامية عبرية أن امرأة إسرائيلية عثرت على تمثال لآلهة مصرية قديمة، على شاطئ "بلماحيم" قرب مدينة تل أبيب.

وقال موقع "والا" العبري، الأربعاء، إن الأمواج ألقت بتمثال صغير للآلهة المصرية القديمة "حتحور" والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام.

وأضاف: "عثرت الإسرائيلية، ليديا مارنر (74 عاماً) وهي مهاجرة من أذربيجان، قبل نحو شهر، على التمثال الذي يعود للفترة بين 1500 و 1000 قبل الميلاد".

وقالت مارنر: "كان يوماً عاصفاً إلى حد ما؛ كانت الأمواج شديدة والطقس شتويًا، وأثناء المشي بجوار الماء، لاحظت وجود حجر يتجه نحوي. اتصلت على الفور بزوجي وأخبرته - هذا ليس شيئًا عاديًا"، وفق المصدر ذاته.

وتواصلت مارنر بعدها مع هيئة الآثار الإسرائيلية (حكومية) التي سارعت إلى المكان وقامت بفحص التمثال، ومنحتها لاحقا شهادة تقدير.

ونقل الموقع عن الدكتور أمير غولاني، الخبير في هيئة الآثار الإسرائيلية (مختص بالعصر البرونزي تحديدا) قوله: "هذه التماثيل، التي كانت تستخدم للعبادة وتم ربطها بالآلهة المصرية حتحور، هي سمة من سمات الثقافة الكنعانية، خاصة في أواخر العصر البرونزي".

وتابع غولاني: "اعتاد الكنعانيون على تبني طقوس وعادات دينية للمصريين الذين حكموا منطقتنا في ذلك الوقت".