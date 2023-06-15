الصين تطلق 41 قمراً صناعياً على متن صاروخ واحد

أطلقت الصين، الخميس، 41 قمراً صناعياً دفعة واحد إلى الفضاء على متن صاروخ واحد.

وذكرت وكالة "شينخوا" المحلية أن "الصين أطلقت 41 قمراً صناعياً في الفضاء، مسجلة بذلك رقماً قياسياً وطنياً لإطلاق أكبر مجموعاتها من الأقمار الصناعية دفعة واحدة".

وأضاف البيان: "الأقمار أرسلت إلى مدارات الأرض على متن صاروخ فضائي صيني من نوع ( Long March-2D Y88)".

ومن المقرر استخدام هذه الأقمار الصناعية في الخدمات التجارية للاستشعار عن بعد، والتحقق من التقنيات ذات الصلة.

وتعتبر هذه الرحلة المهمة رقم 476 لسلسلة صواريخ لونغ مارش الصينية.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية من مركز تاييوان الفضائي في الساعة 13:30 ظهراً بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت جرينتش).