مسيّرة "أقنجي" التركية تنجح باختبار إطلاق ذخيرة موجهة

أعلنت شركة "بايكار" التركية، الأربعاء، نجاح مسيرتها الهجومية "بيرقدار أقنجي" في إصابة الهدف بدقة خلال اختبار إطلاق باستخدام "مجموعة التوجيه الدقيقة" (HGK) المطورة محليا.

وأفادت "بايكار"، في بيان، إلى استمرار عمليات دمج الذخائر الجديدة المنتجة محليا بالمسيرة.

وأشارت الشركة إلى أن "مجموعة التوجيه الدقيقة" (HGK) تم تطويرها من قبل معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية (SAGE) التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" (TÜBİTAK).

وذكرت أن المسيرة "بيرقدار أقنجي" تم تزويدها خلال اختبار الإطلاق بذخيرة "MK-82" التي تم جعلها قادرة على التوجيه باستخدام "مجموعة التوجيه الدقيقة" (HGK).

وأكدت "بايكار" أن الذخيرة المحلية "MK-82" التي يتم إطلاقها للمرة الأولى عبر مسيرة، أصابت الهدف بدقة.

ويمكن لـ"أقنجي" التحليق 24 ساعة متواصلة، بارتفاع يصل حتى 40 ألف قدم، فيما يبلغ وزنها 6 أطنان، وحمولتها المفيدة من الذخيرة 1.5 طناً.

وزُوّدت "أقنجي" بمزايا تكنولوجيا فائقة مثل رادارات جو-جو، وأنظمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية، ورادارات تحديد العوائق، وغيرها من الخواص التي تجعلها مميزة بين نظرائها حول العالم.

ومن المنتظر أن تضطلع "أقنجي"، بدور مهم في تخفيف أعباء المقاتلات الحربية، وسيكون بإمكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف الأهداف المحددة، بصواريخ جو - جو المصنّعة محليا.