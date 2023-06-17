شجرة زيتون عمرها 2248 عاماً في الجبل الأسود

تشتهر مدينة بار التاريخية في الجبل الأسود (مونتينيغرو) المطلة على البحر الأدرياتيكي، بكونها موطناً لأقدم شجرة زيتون في المنطقة.

وتحتضن منطقة "ميروفيكا" التي تعني "مكان السلام" في مدينة بار شجرة زيتون عمرها 2248 عاماً وتحدت كل الظروف المختلفة التي مرت بها.

وأوضح رئيس "رابطة مزارعي الزيتون " في بار، جازم الكوفيتش، أن الشجرة ترمز إلى السلام.

وأضاف الكوفيتش: "منطقة ميروفيكا كما يوحي اسمها، تُعرف بأنها مكان تتصالح فيه العائلات التي بينها خلافات وتتطور علاقات الصداقة".

وبين أن الشجرة المعمرة التي يطلق عليها اسم "شجرة الزيتون القديمة" تحظى بأهمية كبرى لدى أهالي المدينة.

وقال: "هذه الشجرة المعمرة لها أهمية كبيرة لأهل بار، لأنها دليل على تاريخنا وحضارتنا في المنطقة".

وأوضح أن الرابطة بدأت دراسات لتحديد عمر أشجار الزيتون في المنطقة وتواصلت مع العديد من المؤسسات.

وأضاف أن فريق من كلية الغابات في جامعة إسطنبول قدم إلى بار في 2015 وتمكن من تقدير عمر الشجرة آنذاك بـ2240.

ولفت رئيس "رابطة مزارعي الزيتون " في بار أن الدراسات كشفت أن الشجرة هي "أقدم شجرة زيتون في المنطقة".