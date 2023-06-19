"آيس كريم" بخلِّ العسل!.. نكهات جديدة للمثلجات هذا الصيف

من الجيلاتو الممزوج بالزهور إلى التوليفات اللذيذة والحلوة، يدفع صانعو "الآيس كريم" الحدود بالنكهات والعروض التقديمية المبتكرة، ما يعيد تعريف تذوق المثلجات من جديد.

ويمكن العثور على "الآيس كريم" في إصدارات مختلفة في جميع أنحاء العالم. وسواء كنت في إيطاليا أو نيبال أو المكسيك أو سيؤول، فسوف تكتشف أشكالاً فريدة من هذه المرطبات اللطيفة والرائعة.

ويمكنك تذوق جيلاتي الليمون في إيطاليا، بينما تقدم نيبال مثلجاتها المطاطة على الأعواد وتشتهر المكسيك بألواح المثلجات بالقرفة، وفي سيؤول يمكنك تجربة مخروط ذرة منتفخ على شكل "J" محشو بالآيس كريم الطري.

ويميل الأمريكيون الشماليون لمثلجات الشوكولاتة والفانيليا والبسكويت وخصوصاً الأوريو.

ووفقاً لاتحاد أغذية الألبان الدولية، فإن عالم الآيس كريم ليس بمنأى عن التغيير، ومثل أي طعام، فهو في تطور مستمر.

وشهدت السنوات الأخيرة قفزات كبيرة في مجموعات النكهات الجديدة والمكونات غير المتوقعة والعروض التقديمية الجديدة من صانعي الآيس كريم الكبار والصغار.

وفي مقدمة النكهات، هناك مكونات زهرية مثل الورد وزهر البرتقال والخزامى والياسمين، والنوتات العشبية مثل الزعفران والطرخون. إضافةً إلى المجموعات غير العادية من المكونات النباتية اللذيذة والحلوة.

ومن "الجبن الكريمي" مع بعض مكونات الخبز المحمص إلى مجموعات مثل الفستق مع الزعفران والكركديه وجوز الهند، تبدو المثلجات في تحول وتبدل وتطور دائم ليس آخره مثلجات شاي حليب الياسمين المغطى بقطع اللوز المغموسة بالشوكولاتة أو الراوند مع اليانسون المحمص.

ويقول بعض معدو المثلجات إنهم يستمتعون بالشراكة مع الطهاة لرواية القصص الثقافية من خلال الآيس كريم كما هو الحال بمثلجات بلسم الفراولة والعسل مع آيس كريم الفلفل الأسود.

ولعرض فراولة أوريغون/ الولايات المتحدة اللذيذة، قام بعض الطهاة بمساعدة مربي النحل المحليين بتطوير خل بالعسل وصناعة مثلجات خطفت الأنظار منذ بداية طرحها.

وهم يعتقدون "إن إضافة القليل من ذلك الخل أتاح لنكهة الفراولة أن تتألق حقاً".

وفي تيفولي/ نيويورك، يقدم صاحب متجر للمثلجات وزوجته نوع من الآيس كريم محلى بالعسل مع سمسم الشرق الأوسط وزيت الزيتون الذي يساعد المثلجات على الحصول على القوام الكريمي دون استخدام كريم جوز الهند النموذجي أو الزيوت المحايدة.

ويعتبر حليب الطحينة والشوفان من العوامل الأساسية لنكهة الحلاوة الطحينية، بينما يتم خلط حليب اللوز بزيت الزيتون البكر الممتاز في آيس كريم ساتسوما.

كما شعر الزوجان بالسرور للعثور على بساتين قريبة يمكن أن تكون مصدر للكرز الأسود المثالي لآيس كريم تشبه اللبنة الزبادي المنعشة إذ يلعب الملمس أيضاً دوراً في تجربة الآيس كريم الحديثة.

ويقدم متجر آخر في نيويورك مثلجات "تحتوي على دونات كاملة ممزوجة ولدينا مثلجات التفاح الأخضر المصنوعة من تفاح طازج كامل، اعتماداً على أفضل مزيج من النكهة والقوام".

وأطلق متجر "Jeni's" أحد أشهر صانعي المثلجات في الولايات المتحدة مؤخراً آيس كريم بالبسكويت مع الجبن المجمد والمحلى ونوع آخر هو الآيس كريم الملفوف، وقد حصد فيديو الوصفة الأصلية ملايين المشاهدات.

وتتطور الآيس كريم المصنوعة من منتجات بعيدة عن الألبان لتلبية الطلب الحديث، كالخيارات النباتية أو تلك النباتية ذات الدسم الأكثر.

وهناك متاجر متخصصة بالمثلجات النباتية في معظم دول أوروبا والولايات المتحدة حيث تصنع هذه المثلجات من حليب جوز الهند وحليب الشوفان كبديل وحليب جوز المكاديميا.

ويواجه المتسوقون في متاجر البقالة اليوم، نكهات وأشكال آيس كريم جديدة مثل مثلجات المانجو المحشوة بمانجو حقيقي، وألواح الآيس كريم المغطاة بالشوكولاتة وساندويتش الآيس كريم وكعكات الآيس كريم برقائق الشوكولاتة ومثلجات الدونات عالية الدسم.