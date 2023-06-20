تركي ينشئ "واحة" جميلة في مدينة جافة

أنشأ مواطن تركي حديقة جميلة تشبه الواحة، في منطقة قره بينار في ولاية قونية وسط تركيا، وهي واحدة من أكثر الأماكن جفافاً في البلاد.

وجذبت حديقة "عثمان بويوك سرت أوغلو" (74 عاماً)، التي بدأ بتشجيرها والاعتناء بها منذ 33 عاماً في قره بينار، انتباه المواطنين بمياهها الفيروزية ومجموعة النباتات المتنوعة التي تضمها.

وساهم بويوك سرت أوغلو الذي أدخل حوالي ألفي شجرة وبركة اصطناعية و40 نوعاً مختلفاً من الحيوانات إلى حديقته، في مكافحة التعرية والتصحر من خلال تشجير 10 كيلومترات.

وتستضيف الحديقة العديد من الحيوانات وخاصة الطيور، إلى جانب بركة اصطناعية وبركة سباحة وشلال صغير وزهور ملونة.

وقال بويوك سرت أوغلو، الذي أتى إلى المنطقة في البداية لتوفير المواد اللازمة لبناء المطار، لكنه بدأ في تشغيل محجر رمال يقع بالقرب من واحته، أن المنطقة المحاطة بالأراضي القاحلة التي انتقل إليها عام 1990، أصبحت الآن خصبة وخضراء، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء لا يستطيع البشر فعله إذا ما صمموا عليه.

وأضاف: "بدأنا في زراعة مئات الأشجار لأننا أردنا أن نكون قدوة ونعيد شيئاً من المعروف إلى الطبيعة.

وأردف: "لقد تلقيت الكثير من الثناء من المجتمع على التشجير، وأنا ممتن لهم، وهم يحبونني، أشعر أن مسقط رأسي الآن قره بينار".

ولفت إلى أن "الأشجار مهمة في الأماكن المعرضة للتعرية والحت وتحتاج باستمرار إلى العناية والرعاية"، مضيفاً: "وهو عمل لا يمكنني القيام به وحدي، لذا فإن جيراني وبعض المتطوعين يشاركون أيضاً في خدمة هذه الواحة".