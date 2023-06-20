"علي بابا" الصينية العملاقة تعين رئيساً جديداً لمجلس إدارتها

أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة، الثلاثاء، بشكل مفاجئ، استبدال رئيس مجلس إدارتها دانييل جانغ، الذي يتولى المنصب منذ ثماني سنوات، في وقت تشهد فيه الشركة إعادة هيكلة لنشاطاتها.

وبموجب قرار المجموعة ،رائدة التجارة الإلكترونية في الصين، سيحل جوزف تساي نائب الرئيس التنفيذي الحالي لـ"علي بابا" مكان دانييل جانغ في العاشر من أيلول/ سبتمبر.

وفي آذار/ مارس الماضي، أشارت "علي بابا" إلى أنها باشرت أكبر عملية إعادة هيكلية في تاريخها بعد توزيع نشاطها على ست وحدات منفصلة.

و"علي بابا" من الشركات الرئيسية في قطاع التكنولوجيا الصيني، ولديها نشاطات في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والاعلام والترفيه فضلاً عن الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت المجموعة أن دانييل جانغ الذي يستقيل من منصبه رئيساً لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي، سيبقى ضمن المجموعة ويتولى إدارة فرع الحوسبة السحابية فيها.

وأتت هذه التغييرات بعد اضطرابات شهدها قطاع التكنولوجيا على مدى سنوات، وتأثرت "علي بابا" خصوصاً من تشديد للقواعد قررته السلطة واستهدف الشركات العملاقة في القطاع.

وكانت "علي بابا" أول مجموعة استهدفت بتدابير السلطات.

في نهاية 2020، منعت بكين شركة "أنت غروب" الفرع المتخصص بالمالية وعمليات الدفع في "علي بابا"، من دخول البورصة في هونغ كونغ قبل 48 ساعة من عملية الاكتتاب.

وفي الشهر التالي طال تحقيق مجموعة "علي بابا" بشبهة إعاقة المنافسة، وقد أثرت هذه المتاعب سلباً على أداء الشركة في 2022.

ويبدو أن السلطات الصينية خففت من نهجها المتشدد في الأشهر الأخيرة حيال هذا القطاع في ظل تسجيل تباطؤ في الأداء الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.