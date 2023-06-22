"سوبر شيمشك".. مسيرة من ابتكار تركي في معرض باريس الجوي

تقدم شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء التركية طائرتها المسيرة "سوبر شيمشك" بمعرض باريس الجوي الدولي 2023، الذي انطلق في 19 يونيو/ حزيران الجاري ويستمر حتى 25 منه.

وتطور الشركة المسيرة "سوبر شيمشك" (البرق الخارق) وهي من طراز "طائرة هدف بدون طيار" لتطوير أنظمة الدفاع الجوي التركية واستخدامها من قبل المعنيين.

وقال أوزغور سايين، كبير مهندسي مشروع المسيرات التكتيكية في "توساش"، إن "سوبر شيمشك" تستعد لأداء مهماتها بحلول سبتمبر/ أيلول، بعد إتمام سلسلة اختبارات بنجاح.

وأضاف سايين، في تصريح لوكالة الأناضول: "أتممنا التحضيرات لتحليق الطائرة المسيرة في اللحظة المناسبة بعد عطلة عيد الأضحى وفق الخطة المرسومة".

ولفت إلى أن "توساش" ستعمل طوال الصيف على التحقق من سلامة اختبارات الطيران وبرامج الطيار الآلي للمسيرة "سوبر شيمشك".

وأردف : "من المحتمل جدا أن تكون المسيرة جاهزة بحلول سبتمبر".

وأوضح كبير المهندسين أن "سوبر شيمشك" تعد النسخة المعدلة للطائرة "شيمشك"، وتصل سرعة الأولى 0.8 - 0.9 ماخ، ويزيد مداها عن 700 كم.