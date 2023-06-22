القائمة الرئيسية
منوعات وثقافة
القائمة الرئيسية

طيار شراعي يصور أكبر محطة للطاقة الشمسية في تركيا وأوروبا

وكالة الأناضول للأنباء
قونية
نشر في 22.06.2023 22:13
آخر تحديث في 22.06.2023 22:25
الطيار الشراعي التركي مصطفى أولوطاش يحلق على على ارتفاع 2700 متراً ويلتقط مشاهد وصور لأكبر محطة للطاقة الشمسية في تركيا وأوروبا في قونية صورة: الأناضول الطيار الشراعي التركي مصطفى أولوطاش يحلق على على ارتفاع 2700 متراً ويلتقط مشاهد وصور لأكبر محطة للطاقة الشمسية في تركيا وأوروبا في قونية (صورة: الأناضول)

قام طيار شراعي تركي بولاية قونية وسط تركيا، بالتقاط مقاطع فيديو وصوراً لأكبر محطة للطاقة الشمسية في تركيا وأوروبا من ارتفاع شاهق.

وحلق مصطفى أولوطاش رئيس نادي الطيران ورياضات الطبيعية في منطقة قره بينار، على ارتفاع 2700 متراً، ملتقطاً أثناء تحليقه مشاهد لمحطة "قره بينار" للطاقة الشمسية، الأكبر في تركيا وأوروبا بحجم 2800 ملعب كرة قدم، أي 20 مليون متر مربع.

وبدأ بناء المحطة في يناير/ كانون الثاني 2020، وباشرت الإنتاج بقدرتها الكاملة اعتباراً من مارس/ آذار 2023 بطاقة 1350 ميغاوات، لتلبي احتياجات أكثر من مليوني شخص من الكهرباء.

وأوضح براق دوغور، مدير أعمال شركة "قاليون" التركية للطاقة، المساهمة في بناء المشروع، أن هذه المحطة تنتج الطاقة الكبيرة عبر 3 ملايين و256 ألف لوح شمسي.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تقدم شركة "توساش" لصناعات الطيران والفضاء التركية طائرتها المسيرة...
مختارات