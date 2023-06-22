طيار شراعي يصور أكبر محطة للطاقة الشمسية في تركيا وأوروبا

قام طيار شراعي تركي بولاية قونية وسط تركيا، بالتقاط مقاطع فيديو وصوراً لأكبر محطة للطاقة الشمسية في تركيا وأوروبا من ارتفاع شاهق.

وحلق مصطفى أولوطاش رئيس نادي الطيران ورياضات الطبيعية في منطقة قره بينار، على ارتفاع 2700 متراً، ملتقطاً أثناء تحليقه مشاهد لمحطة "قره بينار" للطاقة الشمسية، الأكبر في تركيا وأوروبا بحجم 2800 ملعب كرة قدم، أي 20 مليون متر مربع.

وبدأ بناء المحطة في يناير/ كانون الثاني 2020، وباشرت الإنتاج بقدرتها الكاملة اعتباراً من مارس/ آذار 2023 بطاقة 1350 ميغاوات، لتلبي احتياجات أكثر من مليوني شخص من الكهرباء.

وأوضح براق دوغور، مدير أعمال شركة "قاليون" التركية للطاقة، المساهمة في بناء المشروع، أن هذه المحطة تنتج الطاقة الكبيرة عبر 3 ملايين و256 ألف لوح شمسي.