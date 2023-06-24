مدينة "أفَس" الأثرية المضاءة في إزمير تسحر زوارها

ازدادت مدينة "أفَس" الأثرية بولاية إزمير غربي تركيا جمالاً بعد إضاءتها ليلاً عبر أنظمة خاصة، ما جذب المزيد من الزوار.

وتقدم المدينة الأثرية لزوارها رحلة عبر التاريخ، حيث تعد من أقدم المناطق السياحية في تركيا بماضيها الطويل الذي يمتد لعشرات القرون.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، "أفَس" ضمن لائحة التراث الثقافي العالمي عام 2015، لاحتوائها على مخزون واسع من الآثار التاريخية والثقافية التي تعود إلى 6 آلاف و500 عام قبل الميلاد.

ولا يشمل ما أدرج في لائحة التراث العالمي بالمنطقة المدينة الأثرية فحسب، إنما تضم 4 مناطق هي "أفَس" الأثرية، وتل "تشوكور إيجي"، وهضبة "آيا صولوك"، ودير مريم العذراء.

وتستضيف "أفس" فعاليات ثقافية وفنية تقام خلال ساعات المساء، وازدادت المدينة الأثرية جمالاً عبر إضاءتها ليلا مؤخراً من قبل الجهات المعنية.

وتتيح الإضاءة الليلية أجواء مختلفة للمدينة الأثرية، ويستمتع زوارها بمشاهدة معالمها وبالسير على الطريق المضاء عبر أنظمة خاصة.