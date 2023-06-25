فنانة تركية تصمم أشكالاً ثلاثية الأبعاد على كؤوس القهوة

تبدع الفنانة التركية نيلوفر بينغول، في تصميم أشكال ثلاثية الأبعاد على كؤوس القهوة، باستخدام عجينة البوليمر الطينية، في ورشتها المنزلية الصغيرة بولاية أسكي شهير شمال غربي تركيا.

وبدأت بينغول (47 عاماً) الاهتمام بالفنون اليدوية عام 2008، حيث تعلمت صناعة الأشكال من مواد مختلفة مثل عجينة البوليمر والسيراميك.

وأخذت في 2013 بتحويل هوايتها إلى مصدر دخل، بعد ما استقالت حينها من عملها كموظفة في جامعة الأناضول حيث قضت هناك 17 عاما.

وقالت بينغول إنها تقضي معظم وقتها منذ 10 سنوات في ورشتها الصغيرة التي أنشأتها في منزلها.

وأوضحت أنها تطلب من زبائنها صورا شخصية من زوايا عدة، ومن ثم تقوم بتصميم أشكال مشابهة بواسطة عجينة البوليمر، وإلصاقها على الكأس.

وأضافت الفنانة التركية أنها تبيع منتجاتها بواسطة مواقع التسوق عبر الإنترنت إلى كافة أنحاء تركيا، فضلا عن تلقيها بعض الطلبات من خارج البلاد، وخاصة من بريطانيا والولايات المتحدة.