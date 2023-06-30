فرنسا تلزم الشبكات الاجتماعية الحصول على موافقة الوالدين لمَن هم دون الخامسة عشرة

صوّت البرلمان الفرنسي على قانون يلزم شبكات التواصل الاجتماعي كتيك توك وسنابتشات وانستغرام التحقق من عمر المستخدم وحصوله على موافقة الوالدين إذا ما كان دون الخامسة عشرة.

ونال اقتراح القانون تأييد مجلس الشيوخ الخميس بعدما وافقت عليه بالإجماع الجمعية الوطنية الفرنسية. ولم يُعرف بعد تاريخ دخول النص حيز التنفيذ لانّ ذلك يعتمد تحديداً على رأي المفوضية الأوروبية حول تطابقه مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وسيكون أمام الشبكات الاجتماعية سنة واحدة لتنفّذ القانون مع المستخدمين الجدد وسنتان لتنفيذه مع الحسابات الفاعلة أصلاً، مع العلم أنّ التفاصيل التقنية لا تزال قيد البحث.

و"الأغلبية العددية" عند سن الخامسة عشرة التي يشير إليها نص القانون ليست جديدة، إذ بدأ اعتمادها في فرنسا عام 2018 خلال تطبيق أحد القوانين الاوروبية.

إلا أنّ الحد الادنى هذا مرتبط بالسن التي تكون فيه موافقة الوالدين ضرورية حتى تتمكن الشبكة الاجتماعية من استخدام البيانات الشخصية للقاصر.

وتواجه الشبكات الاجتماعية في حال انتهاكها القانون غرامة تصل إلى 1% من العائدات العالمية للشركة.

ويتيح القانون لأحد الأبوين طلب تعليق حساب مَن هم دون الخامسة عشرة، فيما يفرض على الشبكات الاجتماعية تفعيل جهاز مراقبة وقت استخدام القصر حساباتهم.