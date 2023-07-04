مطار صبيحة غوكتشن.. توقيف مسافرين دخلا مربض الطائرات عنوةً

أوقفت الشرطة التركية اليوم شخصين دخلا إلى مربض الطائرات في مطار صبيحة غوكتشن في إسطنبول، بعد تأخرهما عن رحلتيهما.

وأورد مراسل الأناضول، أن أحد المسافرين تجادل مع موظفي المطار بعد تأخره عن رحلته المقررة إلى إيطاليا، قبل أن يكسر الزجاج ويتوجه إلى موقف الطائرات، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة ثم توقيف الشخص.

وبعد الحادثة بوقت وجيز، خرج مسافر آخر إلى موقف الطائرات دون إذن بعد تأخره عن رحلته المقررة إلى تل أبيب، ورؤيته أن الطائرة ما زالت في أرض المطار.

وقد دخل المسافر الثاني إلى منصة الركاب، لكن لما شاهد طائرته تتحرك قفز إلى أرض المطار، قبل أن توقفه الشرطة أيضا.

ولم يطرأ أي تأخير في جدول الرحلات بالمطار إثر الحادثتين.