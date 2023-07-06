تخريج أول دفعة من كلية التربية بمدينة عفرين شمال غربي سوريا

احتفلت كلية التربية التابعة لجامعة غازي عنتاب التركية الخميس، في مدينة عفرين، بمحافظة حلب شمال غربي سوريا، بتخريج أول دفعة من الطلاب.

وشهدت الكلية حفلاً لتخريج الطلاب من قسمي معلم الصف والإرشاد النفسي بحضور مسؤولين أتراك، بينهم والي هطاي مصطفى مصاتلي، ونوابه.

كما حضر الحفل أساتذة من جامعة غازي عنتاب التركية، وأسر الطلاب الذين استلموا شهاداتهم، وعددهم 53 طالباً.

وقال الوالي مصاتلي، في كلمة ألقاها أمام المشاركين، إن تركيا تبذل جهوداً حثيثة لتقديم مختلف الخدمات إلى سكان المناطق السورية التي حققت الأمن فيها.

وأشار في هذا الصدد إلى افتتاح العديد من المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بجانب كلية التربية في عفرين لتوفير التعليم الجيد لأبناء المنطقة.

وشدّد على أن السلطات التركية أشرفت أيضاً على رفع مستوى المعيشة بالمنطقة من خلال الاستثمارات الأخرى مثل المرافق الصحية والاجتماعية والمباني العامة.

بدوره قال عميد كلية التربية في عفرين محمود جينار، إن الكلية تأسست في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وتضم 609 طلاب استكمل 53 منهم التعليم وتخرجوا.

‏من جهتها قالت الطالبة هيمرين كيلاهو، التي حصلت على المرتبة الأولى بين خريجي الكلية، إنها من سكان عفرين ومن أصول كردية وإنها "سعيدة جدًا اليوم".