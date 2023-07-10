منصة "ميتا" الجديدة "ثريدز" تتجاوز 100 مليون مشترك

تجاوز عدد مشتركي منصة "ثريدز" (Threads) التي أطلقتها "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، 100 مليون بعد أقل من 5 أيام على إطلاقها.

وحققت منصة التواصل الاجتماعي الجديدة، رقماً قياسياً في عدد المشتركين عبر متجري "أبل ستور" و"غوغل بلاي" في 100 دولة حول العالم.

وكسر تطبيق "ثريدز" من حيث عدد المشتركين في وقت محدود، الأرقام القياسية التي سجلها موقع الذكاء الاصطناعي"Chat GPT" التابع لـ Open AI.

وتأتي هذه الأرقام رغم عدم سماح دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 لتطبيق ثريدز العمل على شبكاتها.

وأُطلق تطبيق "ثريدز" للتدوينات الصغيرة في 5 يوليو/ تموز، لاستهداف منافسه تويتر بشكل مباشر، مع تزايد اضطرابات المستخدمين على تلك المنصة.

الأمر الذي ساعد "ثريدز" على الوصول لعدد مشتركين كبير في وقت قياسي هو ربطه مع تطبيق "Instagram" التابع لشركة ميتا، حيث يسمح للأشخاص باستخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على انستغرام.

وتحركت "ميتا" بقوة في الأسابيع الأخيرة لإطلاق "Threads"، مما أدى إلى تسريع التوقيت في عدة مناسبات حيث بدأ مستخدمو تويتر في التمرد، بعد أن فرض ماسك أواخر الأسبوع الماضي، قيوداً على عدد المشاركات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها يومياً.

وبينما حذر بعض المحللين من أنه لم يتضح على الفور مقدار الإيرادات الإضافية التي يمكن أن تكسبها ميتا من المنتج الجديد، فقد تبنى زوكربيرغ وغيره من المديرين التنفيذيين في الأسابيع الأخيرة بحماس إمكانية التنافس مباشرة مع تويتر.

ويسمح التطبيق الجديد بمشاركة نصوص حتى 500 حرف، ومشاركة روابط وصور ومقاطع فيديو 5 دقائق.

وحذرت تويتر بعد إطلاق منصة "ثريدز" من رفع دعوى قضائية ضدها، حيث أرسل محامي تويتر أليسكس سبيرو رسالة لمالك شركة مينا مارك زوكربيرغ أعرب فيها عن قلقه من سوء استخدام "ميتا" بشكل منظم ومتعمد لأسرار تويتر وانتهاك حقوق ملكيتها الفكرية.