بيطريون أتراك يعالجون صغيرة الدب "سيندي" مع بوادر تحسن في صحتها

أفاد الإعلام المحلي الثلاثاء أن صغيرة دب تُدعى "سيندي" أظهرت علامات ناجحة على تحسن صحتها بعد أن تلقت العلاج من أطباء بيطريين متخصصين في مدينة قارص شرق تركيا.

وقد عثر على الديسم البالغة من العمر 3 أشهر في حالة يرثى لها في منطقة جينكايا في أرضروم، فأُحضرت إلى مركز حماية الحياة البرية والإنقاذ وإعادة التأهيل والبحث في جامعة قفقاس في قارص. وبالاستلهام من شخصية الرسوم المتحركة "يوغي بير"، أطلق عليها اسم "سيندي" التي استعادت صحتها بفضل الرعاية والمحبة المقدمة لها، رغم ضعف حالتها وقت دخولها.

وأحضرت الديسم ذات الأشهر الثلاثة إلى المركز من قبل الفرق التابعة لوزارة الزراعة والغابات وحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية ومديرية فرع أرضروم وتم توفير العلاج والرعاية لها منذ لحظة قبولها.

وحول حالتها الصحية قال البروفيسور ميتى جيهان عميد كلية الطب البيطري بجامعة قفقاس، أن "سيندي" كانت تعاني من التهاب رئوي وجروح وكسر في الساق وقت القبول، ما يشير إلى أن سيارة صدمتها.

ومع الرعاية البيطرية المخصصة، بما في ذلك علاج العدوى والجراحة، تحسنت صحة "سيندي" تدريجياً.

وأوضح: "طبقنا علاج التثبيت الخارجي على عظامها، وبدأت سيندي في التعافي بعد العلاج، وهي الآن بصحة جيدة. وستتم إزالة جبائرها الأسبوع المقبل. وبعد إعادة التأهيل، ستكون جاهزة لإرسالها إلى مرفق الرعاية".

من جانبه صرح أحمد أوزديشلي الطالب في كلية الطب البيطري وهو متطوع في رعاية الديسم المصابة، أن عظامها كانت ضعيفة للغاية وتنزلق منذ حوالي 20 يوماً، وأنها بدأت تستعيد صحتها بسرعة.

مشيراً انها تتغذى بمزيج من الخضار والفواكه والعسل والحليب، وهي الآن في حالة جيدة بالرغم من أن رئتيها لا تزالان في مرحلة الشفاء.