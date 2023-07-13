فنون التطريز التركي.. ذوق وتاريخ

التطريز هو شكل من أشكال الزخرفة على القماش تتم بنسج الخيوط أو الأحجار التزيينية الصغيرة أو تثبيتها لإظهار العديد من الأشكال الحية أو غير الحية أو الهندسية. ويمكن رؤية أكثر أشكال التطريز شيوعاً على الأقمشة المستخدمة كأغطيةٍ للطاولات أو اللوحات الجدارية أو بيوت الوسائد أو حتى الملابس النسائية والرجالية على حد سواء.

وعلى مدى آلاف السنين استخدم التطريز على نطاق واسع بأنواعه الكثيرة سواء التطريز التقليدي الذي يتم على أقمشة مختلفة مشدودةٍ على الإطارات باستخدام أدوات مثل الإبر أو خطافات الكروشيه، أو ذلك الذي انتشر مع تطور الصناعة بواسطة آلات التطريز. واليوم، يتم استخدام أنماط مختلفة مصممة مسبقاً في جميع أنواع الأقمشة والأحذية والمنسوجات المنزلية وما إلى ذلك، بمساعدة أجهزة الكمبيوتر.

مهنة التطريز تحولت إلى صناعة في جميع أنحاء العالم

إذا أردنا تحديد التطريز اليدوي، فيمكننا القول إننا ننقل نمطاً إلى سطحٍ نريد تطريزه وإضافة بُعد عن طريق تمرير التصميم بإبرة وخيط. ولا يوجد سطح تقريباً لا يمكن تطريزه يدوياً، وهو الاتجاه المتصاعد في السنوات الأخيرة. ويمكن إظهار التطريز اليدوي على أسطحٍ مختلفةٍ مثل القماش والخشب والأوراق الجافة والورق. كما يمكن إنشاء العديد من التصميمات من خلال تعلم تقنيات التطريز الأساسية.

وفي تركيا تم تطوير التطريز اليدوي بشكل خاص، حيث تعمل النساء في التطريز على نطاق واسع في جميع مناطق البلاد، ويمكن تقديم التدريب على التطريز في العديد من المؤسسات التعليمية.

ويلقي هذا المقال نظرةً على بعض الأمثلة من فن التطريز اليدوي في تركيا.

تطريز الحساب

في هذه التقنية، يتم إنشاء أنماط محسوبة ومخططة بعناية على القماش. ويتم تطريز الأنماط التفصيلية والملفتة للنظر على القماش باستخدام الخيوط والخرز والترتر والرقائق ومواد الديكور الأخرى.

ويستخدم تطريز الحساب في الملابس التقليدية والاكسسوارات والمنسوجات المنزلية. ويفضل بشكل خاص في المنتجات الخاصة والأنيقة مثل فساتين الزفاف وفساتين السهرة والستائر ومفارش المائدة وأغطية الوسائد. ونظراً لأن تطريز الحساب يتطلب براعة وتفاصيل، فعادة ما يتم تنفيذه من قبل مطرٍّزات ذوات خبرة ومهارة. ويمكن تطبيق تقنية التطريز هذه بزخارف وأنماط وميزات أسلوبية مختلفة. كذلك فإن المطرزين لديهم مجموعة واسعة من الخيارات ابتداءً من الزخارف التقليدية إلى التصاميم الحديثة.

ويعتبر تطريز الحساب أيضاً شكلاً من أشكال الفن حيث يتم استخدام الخيوط الملونة والأحجار والخرز بمهارة لإحداث تأثير بصري، وهو من الصناعات اليدوية التي تتطلب الجهد والصبر.

التطريز التركي

وهو تقنية تطريز تقليدية تعد جزءاً من الثقافة والحرف اليدوية التركية، كما تعتبر فناً حرفياً له تاريخ طويل في الثقافة التركية لكنه ازدهر وتطور بشكل كبير في العصر العثماني.

وهو يتمثل بزخرفةٍ مصنوعةٍ على قماشٍ بأنماطٍ وألوانٍ مختلفة، وعادةً ما يتم استخدام خيوط الحرير أو القطن الناعم لهذا الشكل من التطريز الذي يتطلب مهارةً يدويةً عالية. ويستخدم هذا التطريز عموماً في المنسوجات المنزلية مثل الفساتين والتنانير والقمصان وأغطية الرأس وأكياس الوسائد والمناشف ومنتجات الديكور.

وإلى جانب الزخارف الكلاسيكية من العصر العثماني، يتم استخدام الزخارف النباتية والزهرية والأنماط والرموز الهندسية. ويمكن تحسين تقنية التطريز هذه باستخدام الخيوط الملونة والخيوط الذهبية أو الفضية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة عناصر زخرفية مثل الدانتيل والخرز والترتر لخلق مظهرٍ أكثر تفاخراً.

ويعتبر التطريز التركي تعبيراً غنياً عن الثقافة التركية وله قيمة في الحرف اليدوية التركية. ولا تزال تقنية التطريز هذه حيّةً حتى اليوم في ثقافة الحرف التركية مع كل من التصاميم التقليدية والحديثة.

تطريز عنتاب

وهو أسلوب تطريز تقليدي من مدينة غازي عنتاب التركية التي تشتهر بكونها مركزاً هاماً للحرف اليدوية في الأراضي التركية، ويتم إظهار تطريز عنتاب بمهارةٍ وإتقانٍ كبيرين، خاصة بين النساء.

وهذا النوع من التطريز هو أسلوب للزخرفة يتم فيه استخدام خيوط الحرير أو القطن وتطريز الزخارف المختلفة. وعادة ما يتم عمل تقنية التطريز هذه بدرجات اللون الأبيض أو الباستيل ويظهر بأبهى أشكاله بتطريز مفصل على القماش، حيث يصنع الفنانون زخارف ذات عقدٍ وغرزٍ دقيقة.

ومن بين الزخارف المستخدمة في تطريز عنتاب الزهور والطيور والأشكال والرموز الهندسية. وغالباً ما يتم تطريز هذه الزخارف بأناقة مبالغة.

ويستخدم هذا التطريز على الملابس وخاصة فساتين الزفاف وأغطية الرأس والسترات والشالات. ومع ذلك، فإن منتجات الديكور مثل المنسوجات المنزلية والمفارش ومفارش المائدة وأغطية الوسائد تحظى بشعبية أيضاً.

ويعتبر تطريز عنتاب جزءاً مهماً من التراث الثقافي لولاية غازي عنتاب، وله قيمة في صناعة الحرف اليدوية في المنطقة

تطريز الأسلاك

تطريز "تيل كيرما" الذي يعني حرفياً "تكسير الأسلاك" هو تقنية تطريز تقليدية من ولاية بارطن الشمالية في تركيا. وتُعرف بارطن كمركز هام للحرف اليدوية في الأراضي التركية، ويتم تطريز الأسلاك بمهارة وإتقان كبيرين، خاصة بين النساء.

والتطريز بالأسلاك هو تقنية تستخدم فيها أسلاك معدنية رفيعة مطلية بالفضة أو بالذهب على القماش. ويتم تقسيم السلك إلى خيوط رفيعة، وإنشاء أنماط وزخارف على القماش.

وبشكل عام، تُستخدم الزخارف النباتية والزهرية والأنماط الورقية والطيور والأنماط الهندسية في تطريز أسلاك بارطن. كما يتم إبراز هذه الزخارف في المقدمة من حيث الأناقة والجماليات ودمجها مع الخواص الدقيقة للسلك. ويوفر التطريز السلكي مظهراً أصلياً ومتفاخراً.

وغالباً ما يستخدم هذا التطريز على الملابس، وخاصة القمصان والسترات والشالات وأغطية الرأس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منتجات الديكور مثل أغطية الأسرّة ومفارش المائدة وأغطية الوسائد تحظى بشعبية أيضاً في التطريز السلكي.

ومثل بقية أنواع التطريز فإن هذا النوع السلكي يتطلب مهارةً وصبراً وعناية. وتعتبر هذه التقنية جزءاً مهماً من ثقافة بارطن ولها قيمة في الحرف اليدوية في هذه المنطقة.