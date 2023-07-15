مصمم أزياء تركي يقدم مجموعة متناغمة من العطور والتصاميم

يعد إمرة إردم أوغلو بلا شك أحد الأسماء الأولى التي تتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بمصممي الأزياء الرجالية في تركيا. فبعد تخرجه من جامعة "دوكوز أيلول" كلية الفنون الجميلة قسم تصميم الأزياء، عام 2009 ، أسس إردم أوغلو علامته التجارية الخاصة خلال العام الأخير من تعليمه الجامعي. وقدم أول عرض أزياء له في إيطاليا وتم تكريمه بالعديد من الجوائز عن مجموعة تخرجه المسماة Sandık Lekesi، وهو اليوم يعمل في صالة عرضه في منطقة نيشان طاشي/إسطنبول لتقديم خدمات الخياطة والتفصيل الخاصة بأزياء الرجال.

ويعرض إردم أوغلو مجموعاته في إيطاليا وبرلين وإسطنبول، ويقدم تصميماته للبيع في مواقع مثل Harvey Nichols وGaleries Lafayette وJoor وBeymen وBrandroom. وقد حظي إردم أوغلو بمكانة مميزة في عالم الموضة لسنوات، ليس فقط لتصميماته ومجموعاته ولكن أيضاً لإنتاجه أزياء المسرح التي أعدها لنجوم عالم الموسيقى التركية مثل كنان دوغولو وإديس ومراد بوز ورينمن وكوغهان تركمان وموراك دال كيلج ويالين وكرم جيم، وغيرهم من الفنانين الذين ظهروا على المسرح بتصميماته منذ سنوات.

ويمكن أن يكون السؤال الأكثر أهمية، "من الذي لا يرتدي تصميمات إردم أوغلو؟" الذي يتطلع بحماس لإطلاق مجموعته "إمرة إردم أوغلو x BJK" والمقرر أن تصدر هذا الخريف. ومع ذلك، لدى المصمم الشاب منذ وقت قصير مشروعاً فريداً رائعاً للغاية، لأنه يتناول الموضة من منظور مختلف تماماً.

فقد تعاون إردم أوغلو مع "إم جي إنترناشيونال" إحدى أكبر شركات العطور في العالم، لتقديم عرض أزياء في دبي، وابتكر لمجموعته المسماة "مساحات الروح" أو Soul Spaces، أربعة عطور تتناغم مع الموضوعات الرئيسية الأربعة للمجموعة.

وتجمع العروض بين أربعة ألوانٍ أساسيةٍ وعطور رئيسية، في تناغم مميز بين المواد الفاخرة والعاطفية والأخشاب الثمينة والتوابل، والصورة الغير عادية لبعض الراتنجات الحلوة المدخنة، ومزيج حديث من الزعفران والعنبر الغامض والخشب الجريء والمثير.

ويتم إقران كل عطر مع بنطلون فضفاض حريري متدفق ونماذج أكثر جرأة تتراوح من الأشكال المتدفقة والمتغيرة إلى التصاميم المسرحية والمبهجة. وخلال عرض الأزياء، أتيحت الفرصة للضيوف أيضاً لشم رائحة العطور التي أطلق عليها Deeply Wind وEmptiness وFree Spirit وHidden Desire، والتي تحمل نفس روح المجموعة. وبعبارة أخرى، فإن العطور التي تم إنشاؤها بنفس الروح والخيال شكلت ظلاً رائعاً لمجموعات الملابس.

وبدا اكتشاف العلاقة الوطيدة بين الموضة والزيوت الأساسية من خلال دمج الخلطات الفاخرة بطريقة مثّلت تحدياً لإردم أوغلو والشركة. وأشار أردم وغلو إلى أن مجموعته الجديدة التي أتيحت له الفرصة لمعالجتها بالعطور، تستكشف إمكانية إيجاد التوازن والسعادة على الصعيدين الفردي والجماعي، وأنه بعد فترة الحجر الصحي العالمية، حمل آثار فترة الاسترخاء إلى المجموعة.

وأضاف: "المجموعة التي صممتها بأسلوب ذكوري للرجال والنساء تروق لكل من يشعر بالحرية. فهي تتمتع بطاقة أنثوية وعاطفية ومتواضعة وهي مهيمنة للغاية وذات موقف ذكوري للغاية. ومع تكوين الألوان والروائح، ابتكرت شخصيات رسخت أثرها الخاص وتوحدت حول قيم أصيلة ومحترمة ومحلية وعالمية تدعو إلى قبول الذات بعناصرها المتناقضة".

وحول موضوع التعاون مع شركة إنتاج العطور، قال إردم أوغلو إن فكرة المشروع كانت ثمينة بالنسبة له.

وأوضح: "الفكرة جاءت من الرئيس التنفيذي للشركة أصلان غول جيجيك. وتم تصميم العطور حسب الموضوعات التي أعددتها ووفقاً للألوان الرئيسية المستخدمة. لقد أوصلت كل قصة ملونة إلى انسجام مع الرائحة. هذه المرة، أتيحت لي الفرصة لوصف مجموعتي بلغة مختلفة، ومن خلال العطر أيضاً. وأتيحت لي الفرصة لنقل المشاعر التي أردت نقلها بشكل أكثر وضوحاً أثناء إعداد المجموعة من خلال الروائح. تتكون قصة المجموعة بأكملها من خمسة أعمدة مختلفة. وتم تصميم رائحة مختلفة لكل منها، حيث يروق كل عطر منها للحواس. باختصار إن ما فعلناه هو رقصة رائعة من الألوان والروائح".

وأكد أنه كمصمم، يريد إطلاق عطر يعكس إلهامه وهو متفائل بتحقيق ما يرغب به.

"أود حقاً أن أفعل ذلك يوماً ما. أنا شغوف جداً بالعطور بجميع أنواعها، إذ يمكن لها أن تغير الحالة المزاجية وتقرب الناس والأحداث معاً. وأريد أيضاً عطراً يحمل توقيعي. ومع ذلك، أود أن يكون فريداً بالنسبة لي، ويمكن التعرف عليه وأن يصبح رائحة تضاهي التوقيع لأولئك الذين يستخدمونه. أعتقد أنه لا يزال هناك وقت لذلك. ولكن يوماً ما، سأفعل ذلك بالتأكيد".

بقلم: IDIL DEMIRELpan>