التعبير بدون كلام.. ما هي الإيموجي الأكثر شيوعاً في تركيا؟

في عصر أصبح فيه الوقت ثمين للغاية، أحدثت الرموز التعبيرية أو الإيموجي ثورة في الاتصالات الرقمية، فأصبحنا نستطيع التعبير عن المشاعر التي تفشل الكلمات أحيانًا في نقلها. ألقت دراسة حديثة الضوء على الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا، وكشفت أن الرموز التعبيرية "الوجه المبتسم بدموع الفرح" هي السائدة في تركيا و75 دولة أخرى.

الرموز التعبيرية emoji جزء لا يتجزأ من لغة العالم الرقمي، وتشمل رموزًا لمواقف مختلفة ويتم استخدامها على نطاق واسع على المنصات الافتراضية، لا سيما الوسائط الاجتماعية وتطبيقات المراسلة الفورية.

وفقًا لبحث أجراه موقع Crossword-Solver على الويب، هناك أكثر من 3000 رمز تعبيري. بالرغم من مجموعة الخيارات الواسعة، إلا أن بعض الرموز التعبيرية تتمتع بشعبية أكبر من غيرها.

تتصدر قائمة الرموز التعبيرية الوجه المبتسم والقلب بدموع الفرح. وهي الأكثر استخدامًا في 75 دولة.

تجدر الإشارة إلى أن الرموز التعبيرية الأكثر شيوعًا تختلف باختلاف المناطق. فبينما تسود الرموز التعبيرية المذكورة أعلاه في معظم البلدان، هناك اختلافات في دول معينة. على سبيل المثال، يحتل إيموجي القلب الصدارة في المملكة المتحدة، فيما يتصدر إيموجي الأيدي المضمومة (عبارة عن الصلاة أو الدعاء) في الهند، وإيموجي القلب الأبيض هو السائد في المملكة العربية السعودية، بينما يحطم إيموجي علم الدولة في سويسرا المعدلات كلها.

يسلط البحث الضوء على أنه رغم استخدام الإيموجي في جميع أنحاء العالم، لكن لا يمكن اعتبارها لغة عالمية. فقد تحمل الرموز التعبيرية التي يمكن اعتبارها غير ضارة في بلد ما دلالات سلبية مختلفة في بلد آخر.

يحتفل العالم في 17 يوليو/تموز من كل عام باليوم العالمي للرموز التعبيرية/الإيموجي. وهي مناسبة خاصة لتكريم الإيموجي التي اندمجت بسلاسة في عالم الاتصالات الرقمية.