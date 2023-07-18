الرئيس التركي يهدي ولي العهد السعودي سيارة "توغ" التركية

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ" الكهربائية المصنوعة محلياً في تركيا، وذلك خلال الزيارة التي يجريها للسعودية ضمن جولته الخليجية.

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة.

وتفحص أردوغان وابن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر، وعاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة "توغ" التي يقودها ابن سلمان.

واللون الأبيض للسيارة يحمل اسم "باموق قلعة"، كناية للصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس التركي مدينة جدة في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات.

والتقى الرئيس أردوغان، مساء الاثنين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بمدينة جدة.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء، الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.