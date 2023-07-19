أمينة أردوغان تشارك في اجتماع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات

أجرت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان زيارة الأربعاء إلى الاتحاد النسائي العام بالإمارات، وشاركت باجتماع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وأطلعت الأمينة العامة للاتحاد النسائي نورة السويدي، عقلية الرئيس التركي على الفعاليات والأعمال التي ينجزها الاتحاد.

ووقعت السيدة أردوغان دفتر الزيارات في القاعة التي تُعرض فيها جوائز الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيسة الفخرية للاتحاد، والدة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

كما زارت السيدة التركية الأولى ورش الحرف اليدوية التقليدية والتقت بالنساء العاملات هناك.

وحضرت أيضًا اجتماع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبو ظبي، حيث استمعت إلى عرض حول حقوق الطفل.

وزارت عقيلة الرئيس التركي مسجد الشيخ زايد أحد أكبر المساجد في العالم، ثم زارت متحف اللوفر/أبوظبي.

وذكرت أردوغان في تغريدة: "في أبو ظبي زرت الاتحاد النسائي العام الذي تتولى رئاسته الفخرية الشيخة فاطمة بنت مبارك الموقرة والدة رئيس دولة الإمارات واطلعت على أنشطته، وسعدت بلقاء النساء اللواتي يتصفن بالعزم والمثابرة".