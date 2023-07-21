ألمانيا "تحشد" الخبراء وطائرات الهليكوبتر والمسيرات للعثور على لبوة طليقة في ضواحي برلين

لجأت السلطات الألمانية إلى خبراء للبحث عن حيوان يحتمل أن يكون خطيرًا - يشتبه في أنه لبؤة - شوهد على حافة برلين فيما فشلت جهود العثور عليه لليوم الثاني.

استخدمت الشرطة طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للبحث عن الحيوان، مع طبيب بيطري وصيادون أيضًا جزء من هذا الجهد. تم تنبيههم لأول مرة إلى الحيوان في كلاينماتشناو، خارج حدود مدينة برلين، حوالي منتصف ليل الأربعاء عندما أبلغ الناس عن ما يبدو أنه قطة كبيرة تطارد خنزيرًا بريًا.

قدم مبلغون أيضًا مقطعا مصورا. بناءً على ذلك ورؤيتها لاحقًا، خلصت الشرطة إلى أن الحيوان على ما يبدو لبؤة. لكن ثبت أنه واسع الحيلة في المنطقة المشجرة المسطحة على الحدود بين برلين وولاية براندنبورغ المحيطة بها.

صرح مايكل غروبرت، عمدة كلينماتشناو، لمحطة إذاعية عامة محلية في وقت متأخر من يوم الخميس بأن السلطات ستحاول تمشيط الغابة يوم الجمعة باستخدام "باحثين محترفين في مجال تعقب الحيوانات".

وقال "علينا أن نقول إن هذا لا يمكن أن يستمر لأيام"، مضيفا أنه يتوقع "تكثيف" البحث يوم الجمعة.

غردت الشرطة في ولاية براندنبورغ صباح الجمعة أن البحث لم ينجح خلال الليل وأنه مستمر. وحثوا الناس على الاتصال برقم الطوارئ إذا رأوا الحيوان.

قالت الشرطة إن أيا من حدائق الحيوان أو ملاجئ الحيوانات أو السيرك أو غيرها من المرافق التي فحصوها لم تفتقد لبؤة، وتقول السلطات إنها لا تملك أي معلومات عن أحدها مملوكة ملكية خاصة في المنطقة.

يقول غروبرت إن الهدف هو الإمساك بالحيوان، إذا لزم الأمر عن طريق تهدئته.

لم يكن الجميع يأخذ البحث على محمل الجد. قالت المتحدثة باسم الشرطة، كيرستين شرودر إن شبانا قاموا بتشغيل تسجيل بصوت عالٍ لزئير الأسد على جهاز بلوتوث أثناء الليل على سبيل اللهو. وقالت: "هذا لا يساعد البلدية ولا الشرطة في البحث عن الحيوان".