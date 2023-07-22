تركيا تحظر الإعلانات على تويتر

أعلنت تركيا، الجمعة، أنها فرضت حظراً على الإعلانات على موقع التواصل الاجمتاعي "تويتر"، بعد فشل الشركة في تعيين ممثلٍ رسمي لها في تركيا.

وكانت تركيا طلبت من جميع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم الوصول إليها أكثر من مليون مرة يومياً، تسمية ممثلين محليين، يكونون مسؤولين عن التعامل مع المطالب والإخطارات الحكومية، وفقاً لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، الذي اعتمدته البلاد عام 2020.

وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، في إعلان نُشر في الجريدة الرسمية، الجمعة: إن "المواطنين والشركات الأتراك ممنوعون من الآن من نشر إعلاناتهم على تويتر".

وجاء في الإعلان: "تقرر حظر نشر إعلانات جديدة من قبل الأشخاص العاديين والاعتباريين على "X Corp"، المعروفة سابقاً باسم "Twitter Inc"، والتي فشلت في الوفاء بالتزامها بتعيين ممثلين محليين".

وحول مستويات العقوبة قال عمر فاتح سايان، نائب وزير النقل والبنية التحتية: إن "القانون ينص على خفض عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90%، إذا استمر تويتر في إخفاقه في تعيين ممثل في تركيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

وكان موقع تويتر أعلن في مارس/ آذار 2021، أنه سيُنشئ كياناً قانونياً في تركيا امتثالاً للوائح الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون، الذي قالت الحكومة إنه سيتناول المحتوى غير القانوني والضار، يُجبر المنصات على الامتثال للشروط أو مواجهة الغرامات وخفض النطاق الترددي.