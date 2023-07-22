تركيا تقدم 35 شاطئاً عاماً مجانياً من فئة "5 نجوم" هذا الصيف

بلغ عدد الشواطئ العامة من فئة الـ "5 نجوم" التي يمكن الدخول إليها مجاناً 35 شاطئاً في عموم تركيا.

وأعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركي إنه مع زيادة عدد الشواطئ، ارتفع عدد كراسي الاستلقاء للتشمس إلى حوالي 30 ألفاً.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن تركيا التي تحتل بالفعل المرتبة الثالثة في العالم في عدد شواطئ "العلم الأزرق"، ستوسع الشواطئ العامة من فئة الخمس نجوم على سواحلها، مضيفةً أنه يجري الإسراع بتنفيذ الأعمال مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

ومع افتتاح شاطئ بسعة 2.600 كرسي في ولاية أنطاليا الجنوبية، أضافت الوزارة أن عدد الشواطئ العامة في أنطاليا سيصل إلى 15.

وتقدم الوزارة مجموعة واسعة من الخدمات على الشواطئ الصديقة للبيئة والمخصصة للكراسي المتحركة لذوي الإعاقات، بدءاً من كبائن الأُسرة وتراسات الاسترخاء إلى الأسواق المحلية ووحدات رعاية الأطفال وملاعب الأطفال، إلى جانب مسارات الدراجات والمشي.

ويعتبر شاطئ "العلم الأزرق" شهادةً صادرةً عن مؤسسة غير حكومية غير ربحية للتعليم البيئي، ومقرها كوبنهاغن في الدنمارك، تُمنح إلى المشغلين السياحيين على الشواطئ أو الموانئ أو القوارب المستدامة التي تلبي معاييرها البيئية.