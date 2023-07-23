"كولونيا القهوة".. رائحة تركية جديدة تحظى باهتمام الزوار

تحظى "كولونيا القهوة" باهتمام زوار متحف القهوة التركية في مدينة صفران بولو بولاية قرابوك شمالي تركيا.

ومتحف القهوة الذي تم افتتاحه قبل 4 أعوام في صفران بولو، المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، هو أول متحف من نوعه بتركيا.

وقال مالك المتحف سميح يلدريم، إنهم يسعون باستمرار لتطوير المتحف وتنويع المعروضات والمنتجات التي يتم بيعها للزوار.

ولفت يلدريم إلى أن القهوة التركية تعد علامة تجارية تشتهر بها تركيا على مستوى العالم، مؤكداً أنهم يسعون للتعريف بها على أكمل وجه للسياح للقادمين إلى المنطقة.

وذكر أنهم وبعد 3 أعوام من أعمال البحث والتطوير نجحوا في انتاج كولونيا القهوة، وبدأوا بيعها للزوار.

ونوه أن كالونيا القهوة، هي بجودة العطور، وأن منتجهم الفريد يحظى باهتمام كبير.

وأعرب عن سعادته بالإقبال الكبير ولفت إلى أنهم سيواصلون العمل لتطوير منتجات جديدة متعلقة بالقهوة.

وتستقبل مدينة "صفران بولو" سنويا ما يقرب من مليون و300 ألف سائح محلي وأجنبي، وتشتهر بمنازلها التاريخية وهي المدينة الوحيدة في تركيا المدرجة بالكامل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.